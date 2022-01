Vox continue d’agrandir sa salle de rédaction avec de nouvelles embauches et des promotions

Rédacteur en chef Vox Swati Sharma a annoncé aujourd’hui les promotions de Samantha Oltman, au rédacteur en chef de Recode, et Emily Stewart, au correspondant principal, et les embauches de Gabby Fernandez, en tant que rédacteur en chef de la stratégie d’audience, et Caitlin PenzeyMoog, en tant que rédacteur principal.

En tant que rédactrice principale de Recode, Oltman développera le travail qu’elle a accompli depuis qu’elle a rejoint Vox Media en 2019 pour diriger la relance de Recode sur Vox.com. Elle a recentré Recode pour rendre compte à un public plus large à la fois en annonçant et en expliquant les nouvelles à l’intersection du monde de la technologie et de tout le reste. Au cours des dernières années, Samantha a été une leader empathique avec le sens de la mission de fournir une compréhension des plus grandes histoires de la technologie. Elle a également aidé à diriger et à produire les podcasts narratifs et courts de Recode Land of the Giants et Recode Daily, et est en train de produire une prochaine série documentaire pour la télévision par câble basée sur Land of the Giants. Avant de rejoindre Vox, Oltman était rédacteur technique et commercial adjoint pour BuzzFeed News.

En tant que correspondante principale, Stewart approfondira sa couverture de la façon dont les marchés affectent les gens dans leur vie quotidienne. Elle a rejoint Vox pour la première fois en tant que journaliste en 2017 et était plus récemment une journaliste principale couvrant l’intersection des affaires, de la politique et de l’économie. Avant de rejoindre Vox, Stewart a couvert la politique à The Street, y compris la montée de Donald Trump et la façon dont le marché boursier a réagi aux développements politiques et politiques.

Gabby Fernandez rejoint Vox en tant que rédactrice principale de la stratégie d’audience. Dans ce rôle, Fernandez fournira un soutien essentiel aux équipes éditoriales de Vox autour de projets prioritaires : aider à créer des conversations autour des rapports de texte, diriger les efforts de crowdsourcing et réorganiser globalement la façon dont Vox aborde la stratégie de promotion. Auparavant, elle était rédactrice en charge de l’engagement du public au Los Angeles Times, où elle s’est attachée à rendre les nouvelles du Times aussi lues que possible. Plus récemment, elle a été intégrée dans la section des arts et du divertissement. Fernandez a codirigé la stratégie Instagram du Times, a souligné l’importance de la présentation des actualités en ligne et s’est efforcé d’apporter un journalisme de qualité aux lecteurs bilingues. Elle a commencé son rôle cette semaine.

Dans son nouveau rôle de rédactrice principale pour l’équipe de style et de normes, Caitlin PenzeyMoog dirigera la vérification des faits sur l’audio, le texte et la vidéo de Vox. Elle était auparavant rédactrice en chef de The AV Club et est l’auteur du livre On Spice. Elle a commencé son rôle cette semaine.