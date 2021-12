« Vox garantit le désordre, le chaos et l’incertitude là où il peint quelque chose »

27/12/2021 à 11h20 CET

Paloma Esteban / Elena Marin

Begoña Villacís, adjoint au maire de la mairie de Madrid et l’un des visages les plus connus de Ciudadanos, a hâte de commencer la campagne électorale en Castilla y León. « Ce qui s’est passé a été si grave », répète-t-il depuis son bureau du Palacio de Cibeles, la veille du début des festivités de Noël. Son gouvernement de coalition avec José Luis Martínez-Almeida continue de chercher des soutiens pour mener à bien les budgets après le claquement de la porte Vox. « Là où ils peignent quelque chose, il y a le chaos et l’instabilité. »

Nous vivons une avalanche d’infections au coronavirus en plein Noël. Pensez-vous que des mesures étaient nécessaires au-delà du masque obligatoire à l’étranger ? Par exemple, à l’intérieur.Nous savons qu’il y a beaucoup de contagion, mais aussi que la condition avec la nouvelle variante est moins sévère que ce que nous avons vu lors des vagues précédentes. Il n’y a pas d’impact similaire sur les hospitalisations et les soins intensifs. Ce que je pense absolument inutile, c’est ce que Sánchez a approuvé. Je ne sais pas si ce comité d’experts qui n’existe pas l’a recommandé, car la communauté scientifique ne cautionne pas les masques à l’étranger. Et je pense que la pression sociale me fait déjà redescendre.Eh bien, mais de nombreux présidents régionaux l’ont également demandé.Oui je le sais. Mais je ne suis pas d’accord. Je pense que les scientifiques ont été très clairs en ce qui concerne le masque d’extérieur. Ils sont plongés dans la négociation des Budgets. A qui la faute si fin décembre il n’y a toujours pas de comptes pour 2022 ?Cela nous arrive, cela arrive en Andalousie, à Saragosse & mldr; Cela arrive dans tous les endroits où cela dépend de Vox, sauf dans la Communauté de Madrid, où ils comprennent qu’Ayuso l’aime bien et qu’il est commode pour eux de la soutenir. Vox se présente comme le parti de l’ordre public. Et pourtant, où qu’il soit, il garantit la mauvaise gouvernance, le chaos, l’instabilité, l’insécurité et l’incertitude. Partout, Vox peint quelque chose, ils baissent les budgets et créent le chaos. Sauf dans la Communauté, nous autres vivons pour voir ses phrases lapidaires. C’est ce qu’ils font. Pour leur défense, je dirai que je pense qu’ils passent un bon moment. C’est très amusant pour eux d’aller sur des surnoms. On m’appelle ‘Terracís’ (pour les terrasses) et le maire, ‘Carmeida’ (pour avoir reçu le soutien d’élus proches de Manuela Carmena). Mais le sien ne fonctionne pas. La commission du Budget arrive et ils font des boules. Son truc, c’est de boycotter. Je me demande deux choses : en ce qui concerne l’Espagne, que se passera-t-il si le pays en dépend. Je pense qu’il est important que les gens voient ce qui se passe à la mairie de Madrid. Et la seconde : pourquoi le PP préfère-t-il dépendre de Vox plutôt que d’un parti comme Ciudadanos ? Cela montre que Casado ne s’est pas tourné vers le centre, mais vers Vox. Et en Castilla y León, ils vont avoir une surprise.

Maintenant, nous allons à Castilla y León, mais sur les budgets de cette ville. Aurez-vous le soutien de Recupera Madrid ? Le maire n’a pas l’air très à l’aise et il y a des écueils dus à la baisse des impôts.

Voyons, je comprends le maire. La situation est compliquée. Je viens de Ciudadanos et j’ai l’habitude d’être d’accord avec les deux parties. Et vous obtenez toujours des gâteaux. Mais le plus important est de réaliser les budgets. Si nous ne le faisons pas, la situation dans laquelle Madrid reste est critique. L’extension des budgets dans une entité locale vous laisse dans une position particulièrement vulnérable. C’est ce que Vox cherche à nous laisser dans des situations de vulnérabilité. Je crois qu’il faut toujours aspirer à susciter le plus grand consensus possible avec les groupes. La difficulté de conclure l’affaire est-elle uniquement l’IBI ?Je ne peux pas le dire car nous sommes en pleine conversation. On essaie de s’entendre, non seulement sur les impôts, mais sur plusieurs autres choses. Le gouvernement de coalition dans cette mairie est-il assuré jusqu’à la fin du mandat ?La différence est que la Mairie de Madrid dépend de Ciudadanos. Castilla y León, comme dans la Communauté de Madrid, dépendent du PP car ce sont eux qui peuvent convoquer des élections. Ce n’est pas possible dans les mairies. La continuité ici dépend uniquement de la volonté ou non de Ciudadanos de voter la censure. Et le PP est injuste, mais nous ne le sommes pas. Alors bien sûr, vous êtes assuré. Le PP agit ainsi avec la tranquillité d’esprit que nous ne le ferons pas.Faites-vous confiance à Almeida ? Oui, il n’y en a pas d’autre. Nous travaillons ensemble depuis deux ans et demi et la vérité est que nous avons bien fait. Ils ont aussi connu des hauts et des bas. Le récent épisode des Jeux olympiques me vient à l’esprit.

Parce que nous avons des écarts et c’est normal. La chose étrange serait de ne pas les avoir. Et nous en avons eu beaucoup plus que ceux qui sont partis, mais nous avons aussi la responsabilité de savoir qu’il y a des choses qui restent à la maison. Nous sommes deux partis, mais un seul gouvernement. Regardez la négociation budgétaire. Le nôtre a été silencieux, responsable, sérieux. Ciudadanos a cédé sur certains points et le PP sur d’autres. Nous n’avons pas porté de médailles. Cependant, le spectacle de Sánchez avec ses partenaires & mldr; Cela ressemble à une vente aux enchères. L’opposition a-t-elle raison lorsqu’elle dit qu’Almeida est plus préoccupé par sa position de porte-parole national du PP que par celui de maire ?

Je pense que ce n’est pas le cas en pratique. Je ne l’aurais pas accepté à sa place, c’est vrai. Parce que je trouve ça compliqué et qu’il peut y avoir des moments de conflit d’intérêts. Mais je dis aussi que pour l’instant ça ne m’a pas fait défaut.Nous allons avec Castilla y León. Ils accusent le PP de faire des excuses, y compris une motion de censure, pour & mldr;

Il n’y a pas que nous qui les accusons. La preuve est claire. Nous avons même montré le WhatsApp qui montre que le PP savait comment se déroulaient les négociations. Por Ávila est sorti en disant que ces conversations n’existaient pas du tout. Tous ceux qui auraient participé à l’opération le disent. Tout le monde sait maintenant que Paco Igea est honorable et que Mañueco ne l’a pas été. Et j’ose dire que ce sont les élections que j’ai le plus voulu défendre depuis longtemps. J’attends avec impatience le début de la campagne. Si Paco est notre candidat, ce que je veux qu’il soit, je pense qu’il sera un énorme candidat. Toute l’Espagne a vu qu’il a un mot. Et nous n’allons pas voir une extension de ce qui s’est passé dans la Communauté de Madrid. Nous avons de très bonnes sensations. C’est tellement grave ce qui s’est passé & mldr; Il m’est très difficile de penser que l’Espagne va avaler. On ne peut pas tout avaler ici. Nous constatons que les « coups » du bipartisme se répètent. Comme il ne se passe rien, ils pensent pouvoir recommencer. « Comment les gens me pardonnent. » C’est le germe de la corruption. Ne le regrettons pas dans deux ans. S’ils sont représentés aux Cortes et ont la clé, réinvestiront-ils Mañueco ?

Ce moment viendra. Pour l’instant je sais lire.Mais alors n’excluent-ils pas d’être à nouveau d’accord avec le PP ?

Je pense que ce n’est pas encore le moment d’y penser. Nous devons vivre cette campagne, qu’il soit clair de quel côté sont l’honnêteté et la bonne réputation. Et j’espère que nous serons décisifs.Et si Ciudadanos était laissé de côté ? Cela s’est déjà produit à l’Assemblée de Madrid. Serait-ce la fin ?

Ça n’arrivera pas. La Communauté de Madrid n’a rien à voir avec Castilla y León. La situation de départ est radicalement différente. Parce que, honnêtement, dans le premier cas, il y avait Isabel Díaz Ayuso. Et dans ce cas, nous partons d’une interview à la radio dans laquelle Igea apprend l’avancée électorale parce qu’ils lui ont lu un tweet. Est-ce que & mldr; jusqu’aux formes. Découvrez sur Twitter que votre gouvernement est brisé. Et nous avons aussi montré avec évidence que c’était un mensonge, que Mañueco l’avait inventé. Maintenant, il semble que cela ait beaucoup à voir avec les affaires de corruption qui nous attendent. Et si Vox éclatait en force en Castilla y León ? Le voyez-vous au sein du gouvernement?

Dans? Non, je pense qu’ils ne veulent pas entrer dans les gouvernements. Ils ne sont pas là pour gérer, ils sont pour s’amuser. Ils resteront en dehors du conditionnement des gouvernements, ce qui est encore plus dangereux.Pensez-vous qu’il en sera de même au niveau national ?

Je pense qu’ils vont essayer de tout conditionner de l’extérieur, car cela les rend plus libres. C’est une situation extrême et insoutenable & mldr; Et ils ne sont pas conscients qu’ils travaillent sur des choses réelles, sur des budgets qui affectent vraiment les gens. La politique pour eux est un jeu. Et cela parle de PP et de Vox d’affilée comme s’il s’agissait de quelque chose sans aucune signification & mldr; Quoi qu’il en soit, pensons que nous deviendrions le seul pays d’Europe hormis la Pologne et la Hongrie à nous présenter ainsi dans le monde. Ses partenaires —qui seraient les nôtres— sont Le Pen, Salvini, Orbán & mldr; et maintenant Bolsonaro est incorporé en tant que nouvelle star. Je ne pense pas que cela puisse être.

Et puis il y a une dérivée seconde qui m’inquiète. Depuis ma naissance, je n’ai vu que des progrès en matière de démocratie. La loi autorisant le divorce, le mariage égal & mldr; Le PP, bien qu’il ait fallu pour défaire ces avancées de son programme, ne l’a jamais réalisé. Les avancées ont été consolidées. Cela peut changer. Nous voyons un exemple dans la Communauté de Madrid en matière de LGTBI.Et que dit-elle de l’Andalousie ? Souhaitez-vous explorer une liste commune avec le PP ?

Voyons, ce que je vois, c’est qu’il y a là une relation de confiance. Et je pense qu’ils devraient avoir l’autonomie pour explorer ce qui est le mieux pour l’Andalousie. Après 40 ans de socialisme, ce qui s’est passé était un miracle. Et j’espère que Juan Marín prendra la meilleure décision.Voyez-vous cette formule dans d’autres territoires comme Madrid ?

Je ne le vois pas, vraiment. Je pense que la situation est différente.Et où vous voyez-vous en 2023 ? Mairie de Madrid, politique communautaire ou nationale ?

Je me vois dans un projet libéral en Espagne, défendant bec et ongles le centre. Je me vois dans un parti qui met un peu de bon sens et de bon sens dans la politique espagnole. Et cet espace existe aussi et je pense que c’est là que la majorité des Espagnols se sentent représentés. Et, à partir de là, je serai là où cela conviendra le mieux.Mais toujours dans Citizens.

Bien sûr. Nous avons besoin du projet Citoyens. Et avez-vous peur que les fuites vers le PP continuent de se propager ? Cela peut-il arriver dans votre groupe municipal?

Démystifions certains mythes. Les gens qui nous ont quittés sont résiduels. A Madrid, il n’atteint pas 3%. Beaucoup plus de gens ont quitté Podemos et Vox que Ciudadanos. Et les gens qui sont partis représentaient le quota du parti. Honnêtement, ce n’était pas le plus valable. Il y a des cas. Bien. D’accord. Mais ce n’est pas généralisé. Et je ne pense pas que cela se produira dans le groupe madrilène. Je pense aussi qu’il faut être élégant. Si quelqu’un ne veut pas être dans un projet, je comprends qu’il parte. Mais je pense qu’il faut savoir partir. De bonnes manières sont nécessaires même pour les transfuges.Arrimadas incarne le meilleur leadership au sein de votre parti ?

Il incarne le meilleur leadership, mais peut-être pas le plus chaud. Avoir une présidente intègre, honnête, qui fait ce qu’elle a à faire, c’est ce que nous devrions tous souhaiter. Je vous donne un exemple. Merkel aurait été une mauvaise candidate en Espagne. Inés n’insulte pas, ne fait pas de basse politique… Elle divertit moins, oui. Mais à long terme, c’est la meilleure politique, même si c’est difficile à expliquer.