Vox Media rachète Group Nine

Deux semaines, deux offres. Et maintenant, quatre entreprises de médias numériques se transforment en deux. Préparez-vous à plus de cela.

C’est ce qu’il faut retenir de la nouvelle de lundi selon laquelle Vox Media – mon employeur – est sur le point d’acquérir Group Nine, l’éditeur derrière des points de vente comme The Dodo et Now This. Cette annonce de l’accord, rapportée pour la première fois dans le Wall Street Journal, puis confirmée par un e-mail à l’échelle de l’entreprise peu de temps après, intervient quelques jours après que BuzzFeed a fini d’acheter Complex Networks, l’éditeur destiné aux mecs qui aiment le hip-hop et les baskets.

L’accord BuzzFeed-Complex est intervenu alors que BuzzFeed est devenu public, une décision que son PDG Jonah Peretti a déclaré vouloir faire car cela l’aiderait à acquérir plus de sociétés de médias. L’accord d’aujourd’hui montre qu’il n’est pas nécessaire d’être public pour acheter une société de médias : Vox est privé, tout comme Group Nine.

Mais les mécanismes de l’accord – nous pouvons en parler dans une minute – sont moins importants que la situation dans son ensemble : collectivement, les hommes et les femmes qui dirigent des entreprises de médias numériques parlent de se combiner depuis un certain temps. La version optimiste de ce pitch : la combinaison équivaut à plus de portée, plus d’efficacité, plus de génialité. Le revers de la médaille : si nous ne nous combinons pas, nous pourrions ne pas y arriver.

Et maintenant, les mashups se produisent, d’une manière ou d’une autre.

BuzzFeed, par exemple, avait déjà acquis HuffPost, l’éditeur numérique que Peretti avait cofondé avant de lancer sa propre entreprise ; lui et le PDG de Group Nine, Ben Lerer, avaient déjà évoqué le rapprochement de leurs deux sociétés. Il y a deux ans, Vox Media a acheté le New York Magazine et a régulièrement choisi de petites sociétés de médias. Le mois dernier, par exemple, il a acheté le studio de podcast Criminal Productions. La vice-directrice générale des médias, Nancy Dubuc, qui a acheté la raffinerie 29 en 2019, a également clairement indiqué qu’elle pensait que son industrie devrait se consolider. Et Dotdash, la branche d’édition numérique détenue par l’IAC de Barry Diller, vient d’avaler l’éditeur de magazines Meredith et sa bibliothèque de titres, y compris une grande partie de ce qui s’appelait autrefois Time Inc.

Ce n’est pas ce que l’on souhaite : ., le site Web par abonnement axé sur le sport, recherche des acheteurs depuis un certain temps, mais ne parvient pas à en trouver un qui paiera le prix qu’il souhaite. Axios, l’éditeur de newsletters créé par des vétérans de Politico, était en pourparlers avec l’éditeur allemand Axel Springer avant que cet accord n’échoue.

Et Group Nine lui-même voulait acquérir d’autres sociétés. Au début de cette année, il avait créé une société SPAC à chèque en blanc – le même mécanisme que BuzzFeed utilisé pour entrer en bourse et acheter Complex. Les nouvelles d’aujourd’hui semblent être un aveu que Group Nine n’a pas pu trouver une entreprise qu’il voulait acheter, ou qui voulait être rachetée. (Maintenant, la participation de Group Nine dans cette SPAC sera transférée à Vox Media, qui pourrait alors en faire… quelque chose.)

La ligne de conduite pour toutes ces offres – réelles et proposées – est l’échelle : obtenez assez gros, la logique va, et cela facilite la vente d’annonces, ou d’abonnements, ou les deux. Et à ce stade du pitch, vous êtes censé mentionner le duopole de médias numériques imminent de Google et Facebook, et affirmer que la consolidation est un antidote à cela. Mais soyons clairs : ce n’est pas comme si toutes ces sociétés combinées étaient de véritables concurrents de Google ou de Facebook ; c’est juste qu’avoir un public plus large permet d’attirer plus de dollars publicitaires, point final – ou pour les entreprises par abonnement, les grandes entreprises ont plus de choses à vendre.

Donc, si la consolidation aide ces éditeurs à survivre, alors… bon ? Oui, la consolidation d’éditeurs signifie que certains titres et marques que vous aimez sont susceptibles de disparaître. Mais j’espère que plus survivront de cette façon qu’ils ne le feraient seuls.

En ce qui concerne les détails d’aujourd’hui: il s’agit d’un accord entièrement en actions, ce qui signifie que les investisseurs de Group Nine – qui incluent Discovery, le programmeur de câble qui essaie d’acquérir Warner Media – finiront avec une participation de 25% dans Vox Media. Vox Media, quant à lui, a déjà pris l’argent d’investissement de Comcast. Ainsi, deux des plus grandes sociétés de médias au monde pourraient se retrouver avec des participations dans la même opération de médias numériques – bien que je ne sois pas sûr que l’une d’elles se soucie beaucoup de cela.

Et tandis que le PDG de Vox Media, Jim Bankoff, nous a dit aujourd’hui dans un e-mail de l’entreprise qu’il n’avait « pas l’intention de devenir public dans l’immédiat », c’est vraiment le genre d’accord que vous concluez avant de devenir public : le WSJ rapporte que Vox Media, si cette acquisition se concrétise, fera 700 millions de dollars de revenus l’année prochaine, avec 100 millions de dollars de bénéfices ; BuzzFeed projette des chiffres similaires pour lui-même.

Au-delà du simple volume, l’argumentaire éventuel auprès des investisseurs serait celui que l’entreprise souhaite commencer à présenter aux annonceurs dès que possible : nous avons des trucs pour tout le monde. J’ai interrogé certains des concurrents de Vox aujourd’hui et j’ai entendu plus qu’un peu de conneries sur les actifs que la société est sur le point d’acquérir : « Vous achetez un site pour animaux de compagnie », renifla un cadre. Mais si les gens veulent acheter des publicités sur ce site pour animaux de compagnie et que les revenus de ce site pour animaux de compagnie m’aident à garder mon emploi, je ne vais pas me plaindre.