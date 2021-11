Vox se prépare à la panne électrique et demande la suspension de toutes les réglementations climatiques

11/04/2021 à 09:49 CET

.

Le vice-président de l’action politique de Vox, Jorge Buxadé, a présenté ce jeudi son « kit de survie » face à la hausse des prix de l’électricité et à la possibilité d’une panne d’électricité majeure dans ce pays, comme certains pays le prévoient : il s’appelle ‘Agenda Espagne’.

Cela a été assuré lors d’une conférence de presse, qui a commencé avec les lumières éteintes et l’éclairage de l’espace dans lequel elle s’est tenue avec un briquet pour protester contre le contenu de la réunion sur le changement climatique qui s’est tenue dans la ville écossaise de Glasgow. .

Buxadé a expliqué que face aux propositions offertes par certains pour faire face au black-out énergétique, Vox propose « d’assurer la souveraineté énergétique », car « les Espagnols ne peuvent pas dépendre de la spéculation des pays tiers », a affirmé.

Arrêter la « fermeture brutale » des usines industrielles et énergétiques, et « suspendre immédiatement » l’application en Espagne de toutes les réglementations climatiques imposées par les « élites mondialistes » sont quelques-unes des propositions de cette formation politique, qui font partie de son « kit de survie », qu’elle a baptisé « Agenda Espagne ».

Après avoir critiqué l’augmentation ce mardi de 50 % de la facture d’électricité par rapport à hier, Buxadé a déploré le « scandale » que suppose le contenu de la rencontre des « élites » réunies à Glasgow pour parler du changement climatique.

A) Oui, s’en est pris aux « activistes et millionnaires qui arrivent en limousines pour enseigner aux Européens », certaines « élites qui professent cette religion climatique dans laquelle elles gagnent toujours » et qui « se moquent du tout » que la facture d’électricité des familles et des entreprises augmente, a-t-il ajouté.

Droit de l’audiovisuel

En revanche, il a prévenu que, maintenant que commence le traitement parlementaire des Budgets généraux de l’État (PGE), le Gouvernement va « céder » ou « vendre » les droits des Espagnols à toute formation qui lui donne son vote pour continuer dans l’exécutif, se référant à Bildu, ERC, Compromis et Podemos.

Pour le leader de Vox, le Président du Gouvernement, Pedro Sánchez, la seule chose qui lui importe est de rester au pouvoir et de ne pas répondre aux besoins des Espagnols, puisqu’ils « continuent dans la ligne de recherche de la confrontation » entre les différentes communautés.

Il s’est également référé à la décision de l’exécutif de modifier la loi sur l’audiovisuel pour obliger les plateformes numériques à diffuser des films en catalan et dans les autres langues co-officielles.

Sur ce point, il a déclaré que ce qu’il faut faire « c’est de fermer TV3 et l’ensemble de la radio et télévision catalane » car, selon lui, « il n’y a aucune garantie que personne ne puisse rien écouter en espagnol ».

« Au contraire, quand quelqu’un qui parle espagnol sort, c’est toujours lié au crime ou à tout autre problème», a-t-il dénoncé, avant de défendre la nécessité de fermer « cet extraordinaire bar de plage ».

Cela dit, Buxadé a souligné qu’il était heureux qu’il y ait une production audiovisuelle en catalan, espagnol, majorquin, valencien, etc., car c’est la conception de Vox de concevoir l’Espagne, comparée à celle d’autres qui ont l’intention de « détruire » le pays.