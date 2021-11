Voyage à l’envers avec ces cadeaux Stranger Things

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E!

Joyeuse journée des choses étranges à tous ceux qui célèbrent!

Commémorant le jour où Will Byers a disparu et Eleven a ouvert le portail vers Upside Down dans la série à succès Netflix, aujourd’hui devrait être rempli de tas de gaufres Eggo, d’aventure et bien sûr, d’un marathon Stranger Things.

Pendant que nous retiendrons notre souffle pour plus de détails sur la saison 4, nous achèterons des vêtements, de la décoration intérieure, des jeux et d’autres incontournables inspirés de la série pour nous divertir jusqu’à la fin de la nouvelle saison.

Ci-dessous, découvrez nos 16 idées de cadeaux Stranger Things qui vous transporteront en 1983 à Hawkins, dans l’Indiana.