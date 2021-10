Voyage au Royaume-Uni : tous les changements annoncés lors du budget d’automne d’aujourd’hui

Voici ce que vous devez savoir (Photo : .)

Le chancelier Rishi Sunak a annoncé le nouveau budget d’automne, et avec lui des changements dans le prix des vols.

Afin de lutter contre le changement climatique, le prix de certains vols va augmenter tandis que le prix d’autres vols va baisser.

Voici ce que vous devez savoir sur l’impact de ces changements sur vos vacances.

Le coût des vols long-courriers va augmenter

L’un des changements apportés par le budget est que les vols « ultra long-courriers » deviendront plus chers.

M. Sunak a annoncé une augmentation des taxes sur les passagers aériens (APD) pour ces types de vols dans le but de réduire les émissions de carbone.

L’APD est une redevance techniquement payée par les compagnies aériennes mais financée par le prix des billets.

Cette augmentation s’élève à 7 £ pour les sièges économiques, la nouvelle tranche d’imposition APD étant de 91 £ sur les vols économiques de plus de 5 500 miles à partir d’avril 2023.

Cela signifie que les voyageurs se rendant dans des endroits comme la Nouvelle-Zélande, Hawaï et l’Australie seront touchés.

Le prix des vols intérieurs devrait baisser

Pendant ce temps, la taxe APD sur les vols intérieurs au Royaume-Uni sera réduite de 50%, la taxe APD sur ces types de vols s’élevant déjà à 13 £.

Ce changement entrera également en vigueur en 2023.

