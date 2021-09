“Voyage” d’ABBA bat le record de précommande d’Universal Music UK

Universal Music UK a annoncé que ABBAL’album de retrouvailles très attendu de Voyage a les plus grosses précommandes de l’histoire de l’entreprise.

Suivant les nouvelles jeudi dernier (2) de sa sortie prochaine et de l’apparition des nouvelles chansons « I Still Have Faith In You » et « Don’t Shut Me Down », l’album compte désormais plus de 80 000 préventes. La nouvelle a été partagée par la société avant celle d’aujourd’hui (7) ouverture de la billetterie pour leur extravagance en direct 2022 ABBA Voyage.

Le premier nouvel album studio des superstars suédoises depuis 1981 Les visiteurs a maintenant dépassé les précédents détenteurs de records pour les préventes au Royaume-Uni, Prend ça‘s Progress et III albums. L’album aurait accumulé 40 000 commandes anticipées au cours des 24 premières heures seulement après que la nouvelle a fait surface. Il sera publié par Universal Music Group le 5 novembre.

ABBA est également en passe de faire ses premières apparitions dans le Top 10 du classement des singles britanniques depuis près de 40 ans. The Official Charts Company a rapporté dimanche (5) dans son Official Chart: First Look que les premières ventes, deux jours après le début de la semaine des charts en cours, placent « I Still Have Faith In You » au n ° 6 et « Don’t Shut Me Down ” au n°7. Le quatuor a occupé pour la dernière fois un terrain aussi élevé lorsque “One Of Us” a passé la dernière de ses cinq semaines dans le Top 10 en janvier 1982, après avoir culminé à la troisième place.

“I Still Have Faith In You” se produit particulièrement bien dans les ventes de CD et de vinyles au Royaume-Uni, tandis que “Don’t Shut Me Down” était la chanson la plus téléchargée du pays de la semaine au dimanche. Chaque chanson a été diffusée plus de 500 000 fois.

Voyage comprendra huit nouvelles compositions et remaniements des raretés « Just a Notion » et « Bumblebee », et présentera également la première chanson de Noël du groupe, « Little Things ».

Précommandez ABBA’s Voyage, qui est publié par Universal Music Group le 5 novembre.