« Voyage » d’ABBA confirmé comme l’album vinyle le plus vendu au Royaume-Uni en 2021

ABBAL’album Voyage de ‘s a été confirmé par l’Official Charts Company comme l’album vinyle le plus vendu au Royaume-Uni en 2021. Déjà nommé troisième album le plus vendu de l’année à tous les niveaux, avec des ventes de 400 000 chartes, il décroche les honneurs du vinyle avec plus de 40 000 ventes physiques dans le format.

Ces réalisations sont en dépit de l’entrée relativement tardive du disque sur le marché, avec son sortie mondiale le 5 novembre. Les ventes globales de vinyles ont grimpé de 11 %, une 14e année consécutive de croissance, à 5,3 millions d’unités, le total le plus élevé depuis trois décennies, depuis l’année des ventes de 1990. L’OCC rapporte également que plus de 100 albums se sont vendus à plus de 5 000 exemplaires. sur vinyle en 2021.

Dans sa première semaine seulement, Voyage a réalisé des ventes de vinyles de seulement 100 exemplaires à moins de 30 000, devenant ainsi la sortie vinyle la plus vendue du siècle. Il a facilement dépassé les 24 500 d’ouverture de l’ensemble Tranquility Base Hotel & Casino d’Arctic Monkeys en 2018.

Voyage a également enregistré 3 000 ventes de vinyles devant Adele’s 30, qui était la deuxième sortie la plus populaire du format en 2021. La sortie indestructible de Fleetwood Mac en 1977, Rumors, s’est classée n ° 3 sur le vinyle pour l’année, avec Ed Sheeran = à la quatrième place et un autre long- coureur, Amy WinehouseLe classique de 2006, Back To Black, au n°5. reinedes plus grands succès de , en plus de son remarquable Placement n°5 sur le tableau des ventes tous formats pour 2021, était au 7e rang des ventes de vinyles.

Autre réalisation notable en vinyle, le millésime n°1 des Specials de 1981, « Ghost Town », était le single vinyle le plus vendu au Royaume-Uni en 2021, alimenté par une réédition pour son 40e anniversaire. « Watermelon Sugar » de Harry Styles a terminé au n ° 2 avec l’enregistrement de 1991 de Morrissey et David Bowiela couverture de T. Rex« Cosmic Dancer », en direct au Forum de Los Angeles, était à la troisième place. ABBA a également bien performé dans cette liste, avec « I Still Have Faith In You », l’un des premiers morceaux de septembre de Voyage, à la 7e place.

