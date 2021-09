Voyage dans le passé | Critique de livre — Un économiste à la maison et à l’étranger : un voyage personnel par Shankar Acharya

Acharya compare le style de travail de Rao et Vajpayee. En termes de réformes et de politiques économiques, il classe les années de Vajpayee juste derrière celles de Rao.

Par Amitabha Bhattacharya

Ceci est un mémoire avec une différence. Shankar Acharya avait été conseiller économique en chef pendant huit ans (1993-2001) lors d’une phase cruciale de la transition indienne, après avoir été auparavant, après un bref intermède à Washington, pendant six ans conseiller économique au ministère des Finances. Travailler dans le même ministère presque sans interruption pendant 14 ans est à la fois un privilège et une opportunité, dont le récit constitue une partie importante de ce livre. Cependant, il qualifie l’histoire de sa vie de parcours personnel car ce qu’il raconte est son évolution – principalement en tant qu’économiste-fonctionnaire et personne à l’aise avec son environnement, en Inde et à l’étranger, dans le cadre de sa famille, ses amis et connaissances. Ce qu’il a contribué a été sous-estimé, ce qu’il a gagné de la vie a été gracieusement reconnu.

D’une manière charmante, il emmène les lecteurs à travers ses années de croissance. Né dans une famille progressiste en tant que fils d’un officier de l’ICS (plus tard intronisé au service extérieur indien), il a été élevé dans la meilleure des traditions. Son père a été approché par Satyajit Ray si le jeune Shankar pouvait jouer le rôle d’Apu dans Pather Panchali. « Mes parents, soucieux de perturber mon parcours scolaire, ont décliné poliment. » Se déplacer avec ses parents d’un endroit à l’autre a élargi sa vision du monde.

Il a fréquenté les écoles publiques puis les universités d’Oxford et de Harvard et a été sélectionné par la Banque mondiale en tant que jeune professionnel. Lorsqu’une telle personne, ayant travaillé pendant des années à un poste de direction à la Banque mondiale, rejoint le gouvernement en tant que fonctionnaire de niveau intermédiaire et décide de rester, sans prétendre à des postes plus puissants, sa modestie et sa motivation suscitent l’admiration. Ces attributs de son personnage se révèlent en quelque sorte même s’il semble quelque peu réticent à écrire sur son milieu privilégié. Je suppose que cette approche de la vie l’a rendu largement aimé et accepté au sein du système gouvernemental sous différents ordres politiques.

Alors que la première phase de la vie d’Acharya est en effet mouvementée, ce qui suit lorsqu’il retourne à Delhi pour travailler d’abord à l’Institut national des finances et des politiques publiques, puis au ministère des Finances – après avoir passé plus de deux décennies à l’étranger – est beaucoup plus intéressant. . La façon dont il s’est adapté à une vie ordinaire – en achetant une voiture Padmini d’occasion à Manmohan Singh – et à un environnement de travail totalement différent, dégage une sorte de décence pour laquelle Acharya serait connu.

Il a été un participant important de la libéralisation économique de l’Inde. Travaillant sous la direction de ministres des Finances astucieux et, plus important encore, de deux premiers ministres réformateurs, Narasimha Rao et Atal Bihari Vajpayee, Acharya a écrit ses expériences avec une impartialité remarquable, voire rare. Il a critiqué de nombreux gestes, mais n’a jamais affiché d’attitude partisane ou cynique. Il a appris comment fonctionne le « système » et était conscient de ses limites, mais n’a jamais cherché à être sarcastique dans ses commentaires. Acharya met en avant les acquis des gouvernements ainsi que certains échecs, mais a toujours pris soin de les projeter comme du système dans son ensemble.

Acharya compare le style de travail de Rao et Vajpayee. En termes de réformes et de politiques économiques, il classe les années de Vajpayee juste derrière celles de Rao. Il fait également un commentaire incisif : « Considéré dans une perspective plus large et avec le recul, la réussite politique de Vajpayee dans l’avancement des réformes économiques était peut-être encore plus admirable que celle de Rao, puisque le premier a dû travailler avec une coalition politique beaucoup plus lourde, et sans le bénéfice de l’urgence et de la nécessité conférés par une grave crise économique comme celle de 1991… » Parmi les ministres des Finances avec lesquels il a travaillé, il considère Manmohan Singh comme le meilleur, suivi de près par Yashwant Sinha. Acharya montre également le courage d’apprécier le programme de privatisation réussi sous Arun Shourie pendant le gouvernement de Vajpayee comme parmi ses réalisations importantes.

Acharya explique en détail pourquoi « les treize années entre 1991 et 2004 ont été les meilleures pour l’élaboration de la politique économique de l’Inde, au cours desquelles il y avait un degré de cohérence et de bon sens économique, qui n’a peut-être pas été égalé dans les années d’avant ou d’après… »

À propos de lui-même, «… Il était extrêmement rare dans le gouvernement indien qu’un fonctionnaire en règle de niveau secrétaire opte pour une retraite anticipée cinq ans avant sa date normale de retraite. Pour moi, ce fut une décision facile, guidée par deux croyances qui se renforcent mutuellement et sont fermement ancrées : je n’avais qu’une seule vie à mener et, deuxièmement, une variété d’expériences vécues contribue à une vie plus épanouie.

Sans « aucun désir d’assumer les charges administratives du secrétariat ou du poste de gouverneur de RBI… », Acharya a démissionné de son poste et a rejoint le groupe de réflexion ICRIER, Delhi, et a commencé à écrire pour des journaux et des revues. Il a changé de rôle sans effort, laissant évidemment sa marque dans chacun d’eux.

À juste titre, deux chapitres de conclusion du livre sont intitulés Covid-19 et l’économie indienne et les réflexions et les prémonitions (à l’âge de 75 ans). Il y a à la fois de l’incertitude et de l’espoir, et des doutes aussi. Surtout, il imagine, sur la base de son expérience de vie, ce qu’il pense devoir être fait. Une histoire équilibrée racontée par un fonctionnaire érudit, non consumé par une ambition débridée.

Amitabha Bhattacharya est un ancien agent de l’IAS qui a également travaillé dans le secteur privé et avec le PNUD

Un économiste à la maison et à l’étranger : un parcours personnel

Shankar Acharya

HarperCollins

Pp xiii + 299 pages, Rs 599

