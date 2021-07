Voyage dans l’UE: Boris va abolir les règles de voyage de l’UE Covid lors des pourparlers de Chequers avec Merkel | Politique | Nouvelles

in

Le Premier ministre accueillera aujourd’hui la chancelière allemande à la résidence de campagne Chequers. Ce voyage marque la dernière visite de Mme Merkel au Royaume-Uni avant qu’elle ne démissionne de son poste plus tard cette année.

Mme Merkel a fait pression pour que les personnes voyageant du Royaume-Uni subissent un isolement obligatoire lorsqu’elles arrivent n’importe où dans l’UE.

La semaine dernière, elle a déclaré au sommet de l’UE à Bruxelles: “Je ferai pression pour une approche plus coordonnée, en particulier en ce qui concerne les entrées en provenance de régions où les variantes virales abondent.”

Le président français Emmanuel Macron a exprimé son intérêt pour cette décision.

Il a souligné l’importance de reconnaître le danger posé par les mutations du coronavirus et l’avancée des programmes de vaccination de chaque pays.

Macron a déclaré : « Nous devons tous être vigilants car la variante Delta dont on parle tant arrive, qui se propage beaucoup plus rapidement que les autres variantes et touche les personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui n’ont reçu qu’une seule dose.

« Pour moi, l’un des sujets de discussion est de vraiment prendre des décisions coordonnées en termes d’ouverture des frontières aux pays tiers et de reconnaissance des vaccins car à ce stade, nous devons limiter cela aux vaccins qui ont été approuvés par le Autorité médicale européenne.”

Mais des rapports récents suggèrent que les Britanniques entièrement vaccinés pourraient bientôt être libres de voyager dans d’autres pays sans mise en quarantaine à leur retour.

Interrogé sur les rapports, le Premier ministre a déclaré que « les doubles coups seront un libérateur ».