Voyage économique et confortable! Indian Railways présente la classe AC 3 Tier Economy dans Prayagraj-Udhampur Special

Indian Railways a équipé des autocars AC 3 Tier Economy Class dans le train numéro 04141 Prayagraj – Udhampur Special.

À partir de maintenant, les trajets en train de Prayagraj à Udhampur sont plus confortables et pratiques ! Indian Railways s’efforce constamment de rendre les voyages en train pratiques, économiques et confortables pour les passagers. À cet égard, à partir du 18 octobre 21, le transporteur national a équipé des autocars AC 3 Tier Economy Class dans le train numéro 04141 Prayagraj – Udhampur Special. Il y a quelques mois, le premier prototype d’autocar Linke Hofmann Busch (LHB) AC 3 Tier Economy Class a été déployé par l’unité de production des chemins de fer indiens, Railway Coach Factory (RCF), Kapurthala. Le mois dernier, pour la première fois, l’autocar de classe économique et confortable a été attaché au train numéro 02403 Prayagraj – Jaipur Express. Voici quelques-unes des principales caractéristiques de conception de l’autocar AC 3 Tier Economy Class :

La capacité des couchettes dans l’autocar AC 3 Tier Economy Class a été augmentée à 83 couchettes, contre 72 couchettes dans l’autocar 3 AC Class. des baies longitudinales et transversalesPour chaque couchette, il dispose de bouches d’aération individuelles. La classe économique à 3 niveaux dispose de systèmes de sonorisation et d’information sur les passagersIl a également amélioré la sécurité incendie en utilisant le matériel conformément à la norme EN45545-2HL3, la référence mondiale en matière de sécurité incendieIl a été équipé de caméras de vidéosurveillanceIl a également amélioré la conception de l’échelle pour accéder à la couchette supérieure et couchette du milieu

Initialement, un total de 50 nouvelles voitures de classe AC 3 Tier Economy, fabriquées par RCF, Kapurthala, sont prêtes à offrir des services dans divers trains Mail/Express sur différentes zones du réseau des chemins de fer indiens.

