10/08/2021 à 18:32 CEST

Le club anglais n’est pas satisfait de la signature de Grealish, considéré comme l’un des meilleurs footballeurs anglais. L’équipe dirigée par Pep Guardiola il suit de près les promesses des différents pays et cherche maintenant à intégrer Stipe Buik. Le milieu de terrain de 18 ans, qui a fait ses débuts pour Hadjuk Split en mars, est l’un des plus éminents du championnat croate.

Les scouts du club eta sont venus à Split pour suivre de près la promesse du football croate. Cependant, de l’Hadjuk ils ne le lâcheront pas pour moins de 18 millions, puisqu’il apparaît comme son joueur le plus précieux. Et pour l’instant, les offres de City sont en deçà du chiffre demandé par l’équipe à laquelle elle appartient. Luksa Jakobusic, le président, a été ferme jusqu’à présent. Et compte tenu du fait qu’il existe plusieurs clubs de stature internationale qui posent des questions sur le footballeur, il ne semble pas qu’il va reculer.

En plus de Manchester City, ils se sont déjà intéressés à la réintégration du footballeur Bhier de Munich, Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach et Hoffenheim. Et aussi le Salzbourg et le Galatasaray. Cependant, il semble que les Anglais aient déjà fait un pas en avant pour se rendre dans le pays et voir le grand niveau dont le joueur a fait preuve contre HNK Gorica, où ils ont remporté une victoire 3-1.