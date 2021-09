Voyage La Sorcière Feat. Dean Deleo de Stone Temple Pilots : regardez le clip de « Saturn We Miss You »

Dean DeLeo, guitariste et compositeur de PILOTES DU TEMPLE DE PIERRE, et joueur de session renommé de Nashville Tom Bukovac ont uni leurs forces pour un projet collaboratif, VOYAGE LA SORCIÈRE. Leur premier album éponyme, qui est maintenant disponible, est une collection de 10 chansons dynamiques, principalement instrumentales, avec une myriade de sons et de styles – paysages sonores éthérés, accords de puissance crunching, mélodies de guitare de type vocal, atmosphères kaléidoscope et éléments de jazz tous avec une connectivité cosmique.

Rencontre par e-mail via un ami commun, doyen et À M étaient tous deux de grands fans du travail de l’autre. Ils ont commencé à discuter au téléphone, se sont entendus immédiatement et ont décidé de faire un enregistrement.

L’album a été écrit et enregistré entièrement en ligne pendant la pandémie, le couple envoyant des vidéos dans les deux sens, construisant des idées. “Je lui enverrais un riff et il me renverrait un riff”, dit À M. “Au bout d’un moment, nous avons eu un million de riffs et nous avons commencé à les assembler en chansons.” doyen ajoute: “C’était tellement excitant d’avoir une piste, de l’envoyer à l’autre personne, puis d’avoir l’anticipation et l’excitation de la récupérer et d’entendre ce que l’autre avait fait.” Les deux ne se sont toujours pas rencontrés en personne.

Le morceau d’ouverture astral de l’album, “Saturne tu nous manques”, est mis en valeur par la voix inimitable du légendaire OUI leader Jon Anderson. Comme deux avoué OUI fanatiques, ils ont envoyé un e-mail Jon la piste instrumentale avec le titre de la chanson et étaient au-delà de l’extase quand quelques jours plus tard Jon a répondu, en écrivant des paroles et en enregistrant sa voix sur la piste.

Le clip officiel de “Saturne tu nous manques” est désormais visible ci-dessous.

Quant à ce qui vient ensuite pour VOYAGE LA SORCIÈRE? « Nous serions ravis de prendre cela sur la route », déclare doyen. Nous en avons pas mal parlé, et je pense que ce serait une quantité incroyable de plaisir.” À M ajoute: “Il y a une richesse de matériel restant de nos sessions, donc nous pourrions facilement faire un deuxième album.”

“Trip La Sorcière” liste des pistes :

01. Saturne tu nous manques



02. Habillé pour me tuer



03. Mur de son



04. Tombé du sol



05. Planète TD1



06. Salon de surf



07. Nous avons vécu ici



08. Wagon de l’espace



09. Le retour de l’oiseau



dix. Lumière noire / Reclaim My Time

Dean DeLeo crédit photo: Emilie Paine



Tom Bukovac crédit photo: Tom Bukovac



