Voyage post-Covid : cinq autres pays, dont Maurice et l’Estonie, reconnaissent le certificat de vaccination de l’Inde

Certificat de vaccination COVID-19 : Cinq autres pays reconnaissent le certificat de vaccination COVID de l’Inde ! L’Inde mène une forte campagne de vaccination contre le COVID-19 depuis janvier et jusqu’à présent, plus de 30 millions de personnes dans le pays ont été entièrement vaccinées. Cependant, alors que les pays commençaient à lever les restrictions de voyage pour les personnes vaccinées, l’Inde a eu quelques difficultés, en particulier avec le Royaume-Uni, à faire reconnaître son certificat de vaccin. Maintenant, cependant, le ministère des Affaires étrangères a déclaré lundi que cinq autres pays avaient reconnu le certificat de vaccin de l’Inde. Ces pays sont l’Estonie, l’État de Palestine, Maurice, la Mongolie et le Kirghizistan. Notamment, le développement intervient un jour après que l’Inde a proposé la reconnaissance mutuelle du certificat COVID-19 lors du sommet du G20.

Lundi même, le gouvernement australien a également reconnu les certificats de vaccination de l’Inde pour le Covaxin de Bharat Biotech, ce qui signifie que le Covaxin serait désormais reconnu par le pays lors de l’examen du statut vaccinal du voyageur. Le pays avait déjà reconnu le vaccin AstraZeneca fabriqué par le Serum Institute of India Covisheld plus tôt. Cela signifie que toutes les personnes en Inde qui ont reçu deux doses de Covishield ou de Covaxin, ainsi que les personnes d’autres pays où ces vaccins ont été fournis par l’Inde, seraient considérées comme entièrement vaccinées à leur entrée en Australie.

La reconnaissance du certificat de vaccination indien avec ces cinq pays se fait sur une base mutuelle, ce qui signifie que l’Inde reconnaîtrait également leur certificat de vaccination. Non seulement cela, mais le mois dernier, la Serbie ainsi que la Hongrie avaient également convenu avec l’Inde de reconnaître mutuellement les certificats de vaccination COVID-19.

Dans son discours au G20 samedi, le Premier ministre Narendra Modi a évoqué la question de la facilitation des voyages internationaux. Pour y parvenir, a-t-il dit, il était important qu’un mécanisme soit en place entre les pays pour la reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination.

Notamment, l’Inde avait déjà été confrontée à un problème avec le Royaume-Uni pendant un mois, où le pays a refusé de reconnaître le certificat de vaccin COVID de l’Inde et a exigé que les voyageurs qui avaient été vaccinés avec Covishield ou tout autre vaccin approuvé par le Royaume-Uni soient mis en quarantaine à leur arrivée dans le pays même s’ils avaient été complètement vaccinés. Le problème a duré environ un mois et a culminé lorsque l’Inde a imposé une restriction similaire aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni, les obligeant à se soumettre à une quarantaine obligatoire de 10 jours ici, quel que soit leur statut vaccinal. Le problème a été résolu lorsque le Royaume-Uni a annoncé qu’il reconnaissait le certificat de vaccination indien, ce qui signifiait que les voyageurs qui avaient été vaccinés avec un vaccin approuvé par le Royaume-Uni ou avec Covishield n’auraient plus besoin de se mettre en quarantaine dans le pays.

