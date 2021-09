Voyage rapide dans le Nouveau Monde – Comment voyager rapidement dans le Nouveau Monde et comment fonctionne Recall to Inn

in

Le voyage rapide dans le Nouveau Monde est le meilleur moyen de contourner l’immensité d’Aeternum, mais cela a un prix.

C’est littéral, puisque vous dépenserez des ressources précieuses pour vous déplacer, et aussi métaphorique. Le voyage rapide du Nouveau Monde a quelques mises en garde importantes dans son fonctionnement.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Voyage rapide dans le Nouveau Monde – Comment voyager rapidement dans le Nouveau Monde



Le premier type de voyage rapide vous transporte vers n’importe quel village que vous avez déjà visité. Le piège est cependant double. Cela coûte Azoth, et le coût Azoth augmente au fur et à mesure que vous voyagez. Bien qu’il y ait beaucoup de choses bleues à parcourir sur l’île, vous voudrez toujours conserver des Azoth pour l’artisanat et les compétences.

Le deuxième problème est que vous devez réellement être dans une colonie avant de pouvoir voyager rapidement vers une autre colonie. La configuration d’Aeterunum signifie que vous n’êtes jamais trop loin d’une autre colonie, bien que vous ne puissiez pas y retourner rapidement ou ailleurs.

Une fois arrivé dans une colonie, ouvrez votre carte et trouvez votre destination. L’option de déplacement rapide devrait apparaître lorsque vous cliquez sur le marqueur de règlement.

Voyage rapide du Nouveau Monde – Rappel à l’auberge



La deuxième option est plus limitée, mais potentiellement plus utile selon votre situation. Le rappel à l’auberge vous ramène à l’auberge où vous êtes inscrit, peu importe où vous vous trouvez à ce moment-là.

New World ne vous permet de vous inscrire qu’à une seule auberge à la fois, et il y a un temps de recharge d’une heure entre les utilisations de Rappel à l’auberge. Gardez une trace de la dernière auberge dans laquelle vous vous êtes inscrit si vous prévoyez d’utiliser cette fonctionnalité souvent.

Une fois que vous êtes prêt à rappeler, ouvrez simplement votre carte et sélectionnez l’auberge avec laquelle vous êtes inscrit.

Si vous êtes toujours en train de vous repérer dans le Nouveau Monde, nos meilleurs guides de construction et d’armes devraient vous aider à vous lancer dans votre aventure Aeternum.

Les voyages n’étant plus un obstacle, vous êtes libre de collecter de nombreux objets sans courir à travers l’île. Nous avons également des détails sur la façon de trouver des objets rares tels que les branches de bruyère Petalcap, le bois vieilli et le mouton Churro.