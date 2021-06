Voyage rebond : 2 millions de personnes transitent par les aéroports américains

in

Les passagers font la queue à l’aéroport de LAX avant le week-end du Memorial Day, alors que la maladie à coronavirus (COVID-19) se poursuit, à Los Angeles, Californie, États-Unis (./File Photo)

La reprise de l’industrie du transport aérien après la pandémie a franchi une étape importante alors que plus de 2 millions de personnes ont traversé les points de contrôle de sécurité des aéroports américains vendredi pour la première fois depuis début mars 2020.

La Transportation Security Administration a annoncé samedi que 2,03 millions de voyageurs ont été contrôlés vendredi aux points de contrôle des aéroports.

C’était la première fois en 15 mois que le nombre de contrôles de sécurité dépassait les 2 millions en une seule journée.

Les réservations des compagnies aériennes ont repris depuis février environ, car de plus en plus d’Américains ont été vaccinés contre COVID-19 et – du moins aux États-Unis – les restrictions de voyage telles que les quarantaines obligatoires ont commencé à s’assouplir.

La récupération n’est pas complète. Les foules de vendredi ne représentaient que 74% du volume par rapport au même jour en 2019.

Cependant, le chiffre de 2,03 millions était de 1,5 million de voyageurs de plus que le même jour l’année dernière, selon la TSA.

La barre des 2 millions représente tout un revirement pour l’industrie du voyage, qui a été martelée par la pandémie.

Il y a eu des jours en avril 2020 où moins de 100 000 personnes sont montées à bord d’avions aux États-Unis, et le PDG de Boeing a prédit qu’au moins une grande compagnie aérienne américaine ferait faillite.

La plupart des compagnies aériennes perdent encore de l’argent. Southwest a réalisé un bénéfice étroit au premier trimestre grâce à sa part de 64 milliards de dollars d’aide fédérale en cas de pandémie à l’industrie, et d’autres devraient emboîter le pas plus tard cette année.

La peur des congés à grande échelle a disparu. United Airlines, qui a perdu 7 milliards de dollars et menacé de mettre en congé 13 000 travailleurs l’automne dernier, a déclaré cette semaine à ses employés que leurs emplois étaient sécurisés même lorsque l’argent fédéral s’épuiserait en octobre.

C’est parce que les compagnies aériennes comme United sont optimistes quant à la récupération de la haute saison des vacances d’été.

Les voyages internationaux et les voyages d’affaires sont toujours profondément déprimés, mais les voyages d’agrément intérieurs sont à peu près revenus aux niveaux d’avant la pandémie, selon les responsables des compagnies aériennes.

Les compagnies aériennes rappellent les employés des congés volontaires et prévoient d’embaucher un petit nombre de pilotes et d’autres travailleurs plus tard cette année.

Les hôteliers disent eux aussi avoir vu les réservations s’améliorer à mesure que les taux de vaccination augmentent.

Mike Gathright, vice-président senior de Hilton, a déclaré que les hôtels de la société étaient pleins à 93% pendant le week-end du Memorial Day. Il a déclaré que la société était “très optimiste” quant aux voyages d’agrément cet été et à une reprise des voyages d’affaires cet automne.

“La distribution de vaccins, les restrictions de voyage assouplies, la confiance des consommateurs – tout cela stimule l’occupation et l’amélioration de notre entreprise”, a déclaré Gathright.

Avant la pandémie, la TSA dépistait en moyenne 2 à 2,5 millions de voyageurs par jour.

Le volume de contrôle le plus bas pendant la pandémie a eu lieu le 13 avril 2020, lorsque seulement 87 534 personnes ont été contrôlées aux points de contrôle de sécurité des aéroports.

Au milieu du mois dernier, le volume quotidien moyen de dépistages de la TSA était d’environ 65% des niveaux d’avant la pandémie.

À l’approche de la saison estivale des voyages, la TSA conseille aux passagers d’arriver à l’aéroport avec suffisamment de temps pour s’adapter à l’augmentation du temps de contrôle, car les volumes de voyageurs devraient approcher et, dans certains cas, dépasser les niveaux d’avant la pandémie dans certains aéroports.

