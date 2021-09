Voyage sur la liste rouge: histoires intérieures d’hôtels de quarantaine alors que les voyageurs sont enfermés «illégalement» | Royaume-Uni | Nouvelles

En vertu des règles du gouvernement britannique sur les coronavirus, toute personne venant d’une nation dite de “liste rouge” – comprenant des dizaines de pays, dont l’Argentine, le Mexique, le Pakistan, l’Afrique du Sud et la Thaïlande – doit passer 11 nuits dans un hôtel de quarantaine approuvé par le gouvernement, même s’il est complètement vacciné et testé négatif au Covid. Le coût doit être payé par le voyageur, la facture actuelle étant de 2 285 £ par personne.

Le cabinet d’avocats londonien PGMBM a appelé à un contrôle judiciaire de la politique le mois dernier, mais le gouvernement a refusé, ce qui a incité le cabinet à engager une action en justice au nom de “plusieurs clients”.

Le PGMBM a déclaré que la période de quarantaine forcée représentait une « privation illégale de liberté » qui « viole les droits humains fondamentaux » des voyageurs.

La société a partagé certaines des histoires de ses clients avec Express.co.uk, avec des allégations d’hôtels impurs, de familles entières avec de jeunes enfants et de femmes enceintes piégées dans de minuscules pièces sans air frais, des rats dans les chambres, du personnel intimidant et des médecins du NHS incapables de voir des familles malgré la lutte contre la pandémie en première ligne.

L’entreprise estime que plus de 100 000 personnes ont été contraintes de se mettre en quarantaine dans des hôtels « illégalement » dans des conditions, selon elle, équivalentes à une « emprisonnement », et exhorte toute personne qui l’a fait à enregistrer ses coordonnées.

Tom Goodhead, Managing Partner chez PGMBM, a déclaré : « Les personnes qui nous contactent chaque jour pour obtenir de l’aide ne sont pas des globe-trotters téméraires.

“Ce sont généralement des personnes qui ont été obligées de voyager pour s’occuper de parents ou d’assister aux funérailles de leurs parents ou de leurs frères et sœurs.”

Il a ajouté: “Le gouvernement devrait examiner les actions de presque tous les autres grands pays d’Europe qui exemptent les doubles vaccinés de toutes les formes de quarantaine, y compris la quarantaine hôtelière que la plupart des pays considèrent comme extrême à même d’introduire en premier lieu.”

PGMBM vise à forcer le gouvernement à revenir sur sa politique avec ce recours collectif et demandera une compensation financière pour ceux qui ont déjà dû endurer la quarantaine forcée.

Au fur et à mesure que l’action en justice progresse, des histoires commencent à émerger de la part des personnes affectées par la politique, avec des rapports horribles sur des conditions épouvantables et un traitement sévère des travailleurs clés.

Un homme, qui a refusé d’être nommé, a contacté PGMBM au nom de sa femme, un médecin du NHS qui avait travaillé tout au long de la pandémie en A&E et en soins intensifs, traitant des patients atteints de Covid en première ligne, et a finalement eu le temps de lui rendre visite famille en Inde.

Il affirme : « Ma femme avait besoin de voir ses parents et ses grands-parents en Inde pour de nombreuses raisons. Elle avait travaillé solidement pendant la pandémie et ne les avait pas vus du tout.

“Ses grands-parents sont vieux maintenant et elle pensait que c’était la dernière chance qu’elle aurait. Elle avait également besoin d’une pause – sa santé mentale avait souffert, elle avait besoin de congés et son travail l’a beaucoup soutenu.

«Nous savions qu’elle devrait être mise en quarantaine à son retour et elle a pris cela en compte dans sa décision de partir. Mais ce qu’elle n’avait pas anticipé, ce sont les conditions.”

Il a poursuivi: “Le pire de loin, c’est qu’elle a été placée dans une chambre d’hôtel avec des vitres teintées qui n’étaient pas autorisées à être ouvertes. Il n’y avait pas de ventilation, ce qui pour un hôtel censé limiter la propagation de Covid, est vraiment assez incroyable.

«Elle était à King’s Cross, à des kilomètres de moi à Oxford, et elle a été gardée dans sa chambre avec des gardes à la porte et une nourriture horrible. Elle ne mange pas de viande et a reçu un menu parmi lequel choisir, mais lorsque la nourriture était fournie, c’était avec de la viande et elle ne pouvait donc souvent pas manger du tout. »

Une autre, Elizabeth Berkhout, 40 ans, originaire d’Afrique du Sud, a été séparée de son mari pendant la majeure partie de la pandémie, alors qu’il travaillait à Londres avec un visa de compétences spéciales en tant que data scientist.

Il a finalement été autorisé à rendre visite à sa famille avant qu’ils ne retournent tous ensemble au Royaume-Uni pour éviter de nouvelles séparations.

Elle affirme : « Nous savions que nous devions mettre en quarantaine, nous avons donc essayé d’être aussi préparés que possible – mais c’était vraiment si traumatisant que nous y soyons toujours confrontés maintenant. Il y avait trois adultes et un enfant dans une chambre familiale – qui était si petite.

“Ensuite, il n’y avait ni fenêtres ni ventilation. Nourriture horrible, ce qui signifiait que nous devions commander pendant 10 jours à un coût énorme. Pas de service de blanchisserie à moins que nous ne payions un supplément et cinq gardes dans un seul couloir.

“Après deux ou trois jours, mes enfants sont devenus si apathiques. Je n’ai jamais vu un enfant de huit ans s’allonger sans rien faire – mais pas d’air, pas de nourriture, pas de lumière et ça arrive.”

Elle a poursuivi: «Mais tout cela n’était pas le pire. Les gens de l’hôtel n’étaient pas des vacanciers qui pouvaient se le permettre. La majorité étaient des immigrants qui n’avaient d’autre choix que de voyager.

“C’étaient des gens qui avaient été séparés de leur famille pendant de longues périodes, ou qui avaient voyagé pour des funérailles familiales. Ils essayaient vraiment de rentrer chez eux là où ils travaillaient.

« Ce ne sont pas des gens riches – ils sont pauvres. Le système est tout à fait faux et je pense fortement qu’il est discriminatoire envers les personnes de couleur ou une certaine race.

Mme Berkhout a également évoqué avoir « peur du personnel » et de l’effet « déshumanisant » de l’épreuve.

L’une des histoires les plus angoissantes vient d’Ozgur Akyuz, 46 ans, un chauffeur de bus de Hackney dont la femme enceinte et la fille de trois ans ont attrapé Covid alors qu’elles restaient en quarantaine à l’hôtel.

Il déclare : « Ma femme retournait voir de la famille en Turquie parce qu’ils n’avaient pas rencontré notre fille, et elle ne les avait pas vus depuis trois ans. Il était question de l’inscription de la Turquie sur la liste orange, alors nous l’espérions. Mais nous avons également demandé une dispense médicale car ma femme était enceinte de 30 semaines…[however we] n’a eu aucune réponse à ce jour.

« Ils ont été mis dans un hôtel près d’Heathrow et c’était sale. Elle pleurait toute la journée. Elle a vu un rat dans sa chambre et a continué à se faire servir du bacon et des saucisses même si elle leur a dit qu’elle ne mangeait pas de porc.”

Il a ajouté : « Le troisième jour, ils ont tous les deux été testés positifs pour Covid. Ils n’avaient aucun symptôme et un test négatif lorsqu’ils ont quitté la Turquie, ils ont donc dû l’attraper à l’hôtel. Ma femme, Esin, n’est toujours pas rétablie. Elle a été vraiment mal avec ça.

« Ils ont été autorisés à rentrer chez eux après 10 jours – mais j’ai ensuite attrapé Covid d’eux. Nous l’avons donc tous eu. Si elle était rentrée à la maison pour se mettre en quarantaine, il y a de fortes chances qu’aucun d’entre nous ne l’aurait eu.”

Ce ne sont là que quelques-unes des dizaines et des dizaines d’histoires émergeant de l’affaire – si vous souhaitez entrer en contact, inscrivez-vous ici auprès de PGMBM.

En réponse à cette histoire, un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Nous avons introduit le système de quarantaine gérée pour renforcer notre défense contre le risque de nouvelles variantes de coronavirus et protéger notre pays – et le succès durement gagné du déploiement de la vaccination.

« Il serait inapproprié de commenter davantage pendant que les procédures judiciaires sont en cours. »

Express.co.uk a contacté Corporate Travel Management – la société responsable de la réservation de tous les séjours à l’hôtel en quarantaine – pour commentaires.