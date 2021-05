Voyager 1, maintenant dans l’espace interstellaire, entend un bourdonnement inquiétant – .

La grande majorité des projets les plus intéressants de la NASA sont ceux qui sont frais et nouveaux, comme le rover Perseverance et l’hélicoptère Ingenuity. À mesure que la technologie progresse, la NASA peut faire de plus en plus de choses intéressantes et révolutionnaires, mais parfois une technologie vieille de plusieurs décennies peut encore fournir aux scientifiques des informations nouvelles, en particulier lorsque cette technologie a été projetée dans l’espace dans le seul but de s’éloigner de la Terre. pouvez.

Le vaisseau spatial Voyager 1 de la NASA est actuellement à plus de 14,1 milliards de miles de la Terre. Il se déplace à une vitesse d’environ 38 000 miles par heure et a récemment traversé la frontière de notre système solaire avec l’espace interstellaire. Malgré cette distance incroyable, le vaisseau spatial est toujours en mesure de relayer des données sur Terre, et de nouvelles découvertes sont toujours en cours. Dans un nouvel article publié dans Nature Astronomy, des chercheurs qui étudient les données du vaisseau spatial révèlent que Voyager 1 peut maintenant entendre quelque chose dans l’espace interstellaire, et ils pensent savoir ce que c’est.

Le son ne passe pas par le vide de l’espace. Le son se propage dans l’air sous forme de vagues, et s’il n’y a pas d’air pour agir comme moyen de passage de ces ondes, le son ne voyage pas. L’espace interstellaire est en grande partie un vide, mais le gaz peut toujours exister là-bas, même dans des zones qui semblent complètement vides. Dans le cas de Voyager 1, il a capté le léger bourdonnement des ondes de plasma dans le milieu interstellaire.

Le plasma que rencontre Voyager 1 a été produit par notre Soleil, disent les chercheurs. Le vent solaire qui transporte des gaz sur des milliards de kilomètres est suffisamment puissant pour conduire à l’expulsion du plasma de notre système solaire. Lorsque le Soleil souffle sur son sommet et qu’une tempête solaire se produit, le plasma peut monter en flèche, mais même lorsque notre étoile n’est pas chaude et dérangée, il y a toujours une quantité constante et uniforme de plasma qui coule dans l’espace. C’est une découverte intéressante et à laquelle les chercheurs ne s’attendaient pas nécessairement.

«Nous n’avons jamais eu l’occasion de l’évaluer. Maintenant, nous savons que nous n’avons pas besoin d’un événement fortuit lié au soleil pour mesurer le plasma interstellaire », a déclaré Shami Chatterjee, co-auteur du nouvel article, dans un communiqué. «Indépendamment de ce que fait le soleil, le Voyager renvoie des détails. L’engin dit: “ Voici la densité dans laquelle je nage en ce moment. Et la voici maintenant. Et la voici maintenant. Et la voici maintenant. Voyager est assez éloigné et le fera en permanence. “

Si vous êtes intéressé à suivre le vaisseau spatial Voyager 1 et son jumeau, Voyager 2, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA maintient un site Web très utile qui offre des données en temps réel sur la vitesse, la distance par rapport à la Terre et d’autres statistiques intéressantes. Vous pouvez même voir quels instruments scientifiques fonctionnent encore sur chacune des sondes. C’est assez génial.

