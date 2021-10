Voyager avec des animaux de compagnie : votre prochain voyage n’est pas des vacances, c’est une « Pawcation »

in

Chez IHCL, tous les hôtels du portefeuille SeleQtions acceptent les animaux domestiques.

Parents d’animaux de compagnie, votre prochain voyage n’est pas des vacances, mais c’est une ‘Pawcation’ ! Vous savez à quel point vous aimez les animaux de compagnie alors que vous ne pouvez tout simplement pas les laisser derrière vous lorsque vous décidez de voyager ! Ne vous inquiétez pas, vous n’êtes pas seul ! Si vous avez grandi au début des années 80 et que vous aimiez la lecture comme passe-temps favori, vous avez peut-être été l’un de ceux qui étaient collés aux livres d’Enid Blyton ou d’Amar Chitra Kathas qui étaient chéris comme des objets de famille.

De petits livres, avec des couvertures brillantes et des illustrations qui donnent vie aux personnages, alors qu’ils se lancent dans des aventures passionnantes que les enfants de la vraie vie font rarement, et il reste beaucoup plus à découvrir à chaque lecture de chaque histoire. Les enfants, dans ces livres, ont voyagé partout avec leurs animaux de compagnie. Et c’est cette expérience qui a égayé l’expérience de lecture pour de nombreux enfants.

L’attrait de voyager avec des animaux de compagnie

Tout comme les plaisirs littéraires augmentent le quotient de bonheur, l’attrait de voyager avec des animaux de compagnie prend de l’ampleur comme jamais auparavant. Mme Indrani Gupta, directrice générale, présidente, Mumbai – IHCL SeleQtions est d’avis que les animaux de compagnie sont désormais considérés comme des membres de la famille qui ne peuvent pas être laissés seuls, ce qui a ainsi suscité la demande de voyager avec des animaux de compagnie.

Selon elle, « la demande pour voyager avec des animaux de compagnie est en augmentation. De plus en plus de parents d’animaux de compagnie conduisent, font des voyages sur la route avec leurs amis à quatre pattes. Président, Mumbai – IHCL SeleQtions, situé à Cuffe Paradevis, la destination « Pawcation » parfaite pour les clients qui ne veulent pas se séparer de leurs amis à fourrure. Chez SeleQtions, nous avons une offre de séjour – ‘Pawcations – emmenez votre animal de compagnie’. Compte tenu de la demande sans cesse croissante, il y a deux ans, nous avons lancé un bistro acceptant les animaux de compagnie – HerbHouse, qui offre une ambiance détendue. Le bistro acceptant les animaux de compagnie propose un menu spécialement conçu pour les amis à fourrure. Ainsi, pendant que le parent de l’animal profite de ses repas, le compagnon à quatre pattes peut également se faire plaisir avec quelques friandises.

Augmentation constante des célébrations pour animaux de compagnie, y compris le brunch pour animaux de compagnie

Dans un quartier d’affaires comme Mumbai, Mme Indrani Gupta souligne que les parents d’animaux de compagnie sont constamment à la recherche d’espaces pour se faire plaisir et se détendre avec leurs animaux de compagnie. dire un soutien écrasant lorsqu’il s’agit du brunch pour animaux de compagnie et du thé salut que nous organisons.

Ces événements donnent aux animaux de compagnie et aux parents une fenêtre pour s’adonner au toilettage, à l’entraînement à l’agilité et aux séances vétérinaires.

Chez IHCL, tous les hôtels du portefeuille SeleQtions acceptent les animaux domestiques. En effet, le personnel a été formé et sensibilisé à la manipulation des animaux de compagnie. Il y a aussi un menu vétérinaire pour animaux de compagnie dans la chambre.

En plus d’avoir un bistro acceptant les animaux domestiques – HerbHouse à l’unité, des espaces ouverts sont également proposés aux animaux de compagnie pour s’adonner à des activités amusantes, à un entraînement d’agilité pendant qu’ils sont sous l’observation d’un dresseur d’animaux de compagnie, qui est disponible sur un appel.

Pour les animaux de compagnie et les familles, la vraie surprise délicieuse commence une fois qu’ils s’enregistrent.

Quels sont les équipements pour animaux de compagnie à l’intérieur de la chambre d’hôtel ?

« La chambre est parée d’équipements pour animaux de compagnie ainsi que d’un lit confortable pour animaux de compagnie. L’hôtel accepte tous les animaux de compagnie, et il n’y a aucune restriction sur le nombre d’animaux pouvant être accompagnés. Nous avons remarqué une augmentation du nombre d’invités qui voyagent actuellement avec des animaux de compagnie et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive et la meilleure partie est que le parent de l’animal n’a pas à laisser son animal seul lorsqu’il séjourne avec nous », Indrani Gupta, directeur général, président , Mumbai – IHCL SeleQtions, explique.

L’avenir du voyage en Inde se réinvente. La meilleure partie? Les parents d’animaux de compagnie et les animaux de compagnie sont choyés avec des « Pawcations » spéciaux dans lesquels certains hôtels du portefeuille SeleQtions offrent tous les repas, une expérience de thé exclusive pour les animaux de compagnie et des activités de plein air pour l’ami à quatre pattes dans le cadre de ce forfait.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.