Voyager dans l’espace avec Jeff Bezos coûtera 28 millions de dollars à un touriste

14/06/2021 à 11h24 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

La course pour savoir laquelle des entreprises d’aujourd’hui lancera les premiers passagers dans l’espace ne fait que commencer. Vierge Galactique, SpaceX, ou alors Origine bleuesont quelques-unes des entreprises qui développent des véhicules pour généraliser le transport spatial. La dernière mentionnée, une entreprise fondée par Jeff Bezos lui-même, finalise les préparatifs de son premier voyage spatial habité à travers le Nouveau berger, et à part Bezos et son frère, un passager chanceux pourra voyager dans l’espace à bord de cet avion. La somme que ce passager a dû verser a été 28 millions de dollars.

Ce troisième siège du New Shepard a été tiré au sort lors d’une vente aux enchères. Une vente aux enchères à laquelle ont participé quelque 7 600 personnes de 159 pays et à partir de 2,8 millions de dollars. Enfin, ce siège a été offert pour 28 millions de dollars, à un chanceux qui voyagera avec les frères Bezos dans l’espace. Si tout se passe comme prévu, le New Shepard décollera de notre avion. le 20 juillet prochain, sur un parcours qui s’élèvera à 100 km au-dessus de la surface, dépassant la ligne Kármán. 10 minutes dans l’espace où les passagers connaîtront une gravité 0.

Le passager doit suivre une formation de deux jours pour se préparer au voyage. Les 28 millions de dollars de la vente aux enchères seront reversés à la Fondation Blue Origin’s Club for the Future, qui vise à “inspirer les générations futures” à choisir des carrières scientifiques.