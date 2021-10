Voyager devient partenaire officiel des Dallas Mavericks | Invezz

Voyager s’est associé aux Dallas Mavericks pour un contrat de cinq ans. Voyager sera le premier partenaire international et courtage de crypto-monnaie de l’équipe sportive. Les deux plates-formes travailleront ensemble pour rendre les crypto-monnaies facilement accessibles aux fans.

Voyager est l’une des principales plateformes de trading de crypto-monnaie cotées en bourse aux États-Unis. Dallas Mavericks prévoit de tenir une conférence de presse plus tard dans la journée pour annoncer les détails de ce partenariat.

Partenariat Voyager et Dallas Mavericks

L’un des accords dans le cadre de cette association est de changer le nom de Mavs Gaming Hub. Cependant, le nouveau nom de ce lieu de jeu et d’événement n’a pas encore été annoncé. L’association proposera également une série de programmes éducatifs, d’activations mondiales et d’engagements de fans.

Dans le cadre de ce partenariat, les Dallas Mavericks seront le premier partenaire mondial des Dallas Mavericks, et les deux plateformes travailleront ensemble pour étendre leur portée mondiale et toucher un public plus large. En 2019, la NBA a débloqué la possibilité pour les équipes de gagner des parrainages mondiaux dans des pays autres que les États-Unis et le Canada.

Commentant cette annonce, le gouverneur des Dallas Mavericks, Mark Cuban, a déclaré :

Les Mavs sont fiers d’accueillir Voyager dans la famille Dallas Mavericks. Les actifs et les applications cryptographiques changent la façon dont les finances personnelles et commerciales sont effectuées. Nous pensons que notre partenariat avec Voyager permettra aux fans de Mavs et de la NBA d’en savoir plus sur Voyager et sur la façon dont ils peuvent gagner plus avec la plate-forme Voyager qu’avec les applications financières traditionnelles.

Dallas Mavericks et crypto

Les Dallas Mavericks ont été l’une des équipes notables de la NBA qui a fait preuve de positivité envers les crypto-monnaies. C’était l’une des premières équipes de la NBA à commencer à accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement pour les billets et les marchandises.

En 2019, l’équipe a commencé à accepter Bitcoin pour le paiement, puis s’est étendue à Dogecoin (DOGE / USD) plus tôt cette année. Cuban a été un grand partisan de Dogecoin ; par conséquent, le jeton mème n’était pas une surprise.

Diverses sociétés et plateformes de crypto-monnaie ont créé des partenariats à l’échelle mondiale pour étendre leur présence dans l’espace de crypto-monnaie. Cette semaine, FTX, l’un des principaux échanges de crypto-monnaie aux États-Unis, a signé un accord publicitaire pour le Super Bowl. L’échange est également le sponsor officiel de l’une des ligues majeures de baseball.

