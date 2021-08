Voyager Digital acquiert des plateformes de paiement cryptographiques dans le cadre d’un accord de 84 millions de dollars ⋆ Crypto new media

Le courtier en crypto-monnaie Voyager Digital Ltd a acquis Coinify ApS, un système de paiement crypté, dans le cadre d’un accord évalué à environ 84 millions de dollars.

L’intégration de Coinify accélérera l’expansion de Voyager en Europe pour répondre aux demandes du marché et offrir ses produits à l’international.

Rendre les actifs numériques accessibles à l’échelle mondiale

Selon l’annonce, la transaction est divisée en actions et en espèces. Les investisseurs de Coinify recevront 5,1 millions d’actions Voyager d’une valeur d’environ 69 millions de dollars – le reste des 15 millions de dollars sera payé en espèces. L’accord intervient après que le courtier a décidé d’élargir sa base d’utilisateurs de 1,75 million en apportant une infrastructure de paiement mondiale à son écosystème numérique.

« Les valeurs fondamentales de Coinify en matière d’innovation, de sécurité et d’évolutivité sont parfaitement alignées sur la mission de Voyager de rendre les actifs numériques accessibles dans le monde entier », a déclaré Stephen Ehrlich, PDG et fondateur de Voyager.

Sur les 5 100 000 actions, 1 500 000 seront bloquées dans le cadre de l’accord, qui ne pourra être vendu que 30 jours après la conclusion de l’accord par les deux parties. Voyager conservera 5,5 millions de dollars de liquidités au bilan de Coinify.

En plus d’atteindre le marché européen, l’acquisition devrait également étendre l’offre de produits de Voyager à d’autres régions, a expliqué le communiqué. La plateforme de paiement virtuel de Coinify est également disponible dans de nombreux pays d’Asie, d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud.

De plus, Coinify permet le traitement des paiements avec bitcoin (BTC) et plus d’une douzaine d’autres actifs numériques, ainsi que le règlement des transactions dans 20 devises fiduciaires.

Activation de la cryptographie pour les petites et moyennes entreprises

Voyager a déclaré que les paiements cryptographiques sont la prochaine étape pour l’entreprise, fournissant également une utilisation cryptographique à ses utilisateurs et aux petites et moyennes entreprises. La société a ajouté qu’à mesure que l’adoption de la cryptographie décolle, il est temps pour le courtier de se lancer dans la tendance et d’intégrer une plate-forme rapide, innovante et efficace.

“La combinaison positionne Voyager comme le choix incontournable pour les entreprises et les particuliers à la recherche d’un véhicule de transaction efficace pour un large éventail d’achats dans le monde.” A déclaré Mark Hojgaard, PDG de Coinify.

