Voyager Digital annonce l’acquisition de Conify ApS :

VGX VGX / USD était auparavant connu sous le nom de BQX avant le changement de marque. Ce jeton est le jeton de crypto-monnaie natif de l’échange de crypto-monnaie Voyager, qui est une plate-forme de trading de crypto-monnaie sans commission et utilise VGX pour récompenser les utilisateurs au sein de l’écosystème.

La valeur de VGX a grimpé de 32% au cours des dernières 24 heures, entraînant une augmentation de 32% de sa capitalisation boursière, et cela est le résultat d’une augmentation du volume des transactions de 550% au cours des dernières 24 heures.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Depuis début 2021, VGX offre aux investisseurs un accès à des options de trading de crypto-monnaie.

L’acquisition de Coinify ApS comme catalyseur de croissance

Voyager Digital a annoncé l’acquisition de Coinify ApS, une plate-forme de crypto-monnaie avec une base d’utilisateurs mondiale dans 150 pays.

Tout au long des conditions d’achat, la contrepartie aux actionnaires de Coinify se composera de 5,1 millions d’actions ordinaires de Voyager Digital récemment émises, ainsi que de 15 millions de dollars en espèces. Voyager conservera 5,5 millions de dollars en espèces sur le bilan de Coinify en vertu de l’accord.

Cette acquisition donnera à Voyager un accès au secteur des paiements grâce à la disponibilité de la plate-forme en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud.

Dois-je acheter Voyager (VGX) ?

Le 1er janvier, VGX valait 0,16 $. Le 3 août, VGX valait 3,06 $. Cela représente une augmentation de 1812 % depuis le début de l’année.

Cependant, les choses deviennent plus intéressantes au fur et à mesure que vous analysez son histoire, car le 6 janvier 2018, il a atteint son plus haut historique de 12,47 $. C’est 7693% plus élevé que la valeur qu’il était au début de 2021 et 307% plus élevé que la valeur qu’il était le 3 août. Ceci n’est qu’une indication du type de potentiel que possède le jeton lorsqu’il s’agit d’augmenter sa valeur.

Pour regarder de plus près sa croissance, voyons comment il s’est comporté en juillet.

Le 1er juillet, il a atteint l’un de ses plus hauts à 2,43 $. Cela lui a valu une valeur inférieure de 20 % à ce qu’elle était le 3 août. Il est ensuite tombé à 1,56 $ le 20 juillet, indiquant qu’il a atteint un point où sa valeur était de 49 % inférieure.

Le jeton Voyager utilise la technologie de routage intelligent pour tirer parti des écarts entre les prix indiqués sur les bourses de crypto-monnaie qui l’aident à se connecter instantanément à différentes bourses où les investisseurs ont la possibilité de choisir le meilleur taux de change disponible pour leurs transactions spécifiques. Le jeton lui-même a été émis en tant que jeton ERC-20 qui fonctionne sur le réseau Ethereum.

Lorsque nous prenons tout cela en considération, il est clair que la valeur du jeton augmente lentement, et avec l’augmentation de 550% du volume des transactions, nous pouvons supposer que le prix augmentera encore plus.

En fait, le prix pourrait atteindre la barre des 5 $ d’ici la fin août.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent