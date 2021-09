Voyager Digital : la confiance des investisseurs dans l’avenir des crypto-monnaies est passée de 81 % à 96 % au troisième trimestre

L’enquête d’opinion des investisseurs de détail de Voyager Digital pour le troisième trimestre 2021 reflète un sentiment de plus en plus positif des investisseurs envers les actifs cryptographiques. Cette découverte est surprenante car le trimestre a vu une surveillance accrue de la part des chiens de garde autour de l’industrie des actifs numériques et Bitcoin (BTC / USD) n’a pas encore culminé en avril.

Près de 90% des investisseurs augmenteront leurs avoirs en crypto au cours du prochain trimestre

96% des investisseurs expriment une plus grande confiance dans l’avenir des crypto-monnaies, contre 81% au deuxième trimestre 2021. 89% des investisseurs augmenteront leurs avoirs en Bitcoin ou en crypto-monnaies au quatrième trimestre. 85% des participants à l’enquête ont déclaré que Bitcoin avait une course de taureaux. Au quatrième trimestre, le sentiment haussier pour le prix de la crypto avec la plus grande capitalisation boursière est passé de 7 à 8 sur 10 par rapport à l’enquête du trimestre dernier (10 étant le plus haussier).

80% des investisseurs estiment que Bitcoin dépassera les 56 000 $ d’ici la fin de l’année. La moitié prédisent que le prix dépassera 71 000 $. Peut-être le plus surprenant, près de la moitié (48%) considèrent les actions et l’immobilier comme des réserves de valeur pires que Bitcoin.

Cardano tire l’essentiel du sentiment haussier

Les investisseurs sont les plus optimistes sur Cardano (ADA/USD) à 40%, suivi par Ethereum (ETH/USD) à 16%. Le jeton de Voyager, VGX, se classe troisième à 10 %.

Steve Ehrlich, PDG de Voyager a commenté les résultats :

“Dans presque toutes les mesures que nous avons mesurées dans notre enquête de sentiment, les investisseurs dans les actifs cryptographiques sont plus optimistes pour le trimestre à venir qu’ils ne l’étaient il y a trois mois. Alors que notre base d’utilisateurs continue de croître et que l’adoption des actifs numériques augmente, les résultats de notre enquête suggèrent que de plus en plus d’investisseurs considèrent Bitcoin comme une meilleure réserve de valeur par rapport aux classes d’actifs plus traditionnelles, telles que les actions, l’immobilier et les obligations d’État. C’est important si l’on considère que plus d’un cinquième (22%) des personnes interrogées investissent dans la crypto depuis plus de 2 ans. On pourrait faire valoir que ces investisseurs sont désormais à fond sur la cryptographie et n’hésiteront probablement jamais à s’exposer à nouveau aux classes d’actifs traditionnelles.

L’enquête a interrogé 1 171 commerçants sélectionnés en fonction de leur forte activité sur la plateforme Voyager. Le nombre de transactions qu’ils exécutent par mois varie de 50 à 100.

