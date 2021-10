Voyageur

Voyager Digital poursuit son expansion avec une licence de trading européenne

L’application de trading de crypto-monnaie Voyager Digital a franchi une étape importante dans sa poursuite de l’expansion. Cette semaine, la société a confirmé qu’elle avait reçu l’approbation réglementaire pour lancer ses services en Europe.

Vive la France!

Voyager a confirmé qu’il avait obtenu l’approbation réglementaire de deux régulateurs majeurs, selon un communiqué de presse officiel.

L’application de négociation a été agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF). Le cabinet a reçu la désignation « fit and proper » de l’AMF et de l’ACPR, pour opérer sous sa société holding française, LGO Europe SAS (LGO).

L’annonce de Voyager marque une étape importante. La société est basée aux États-Unis mais cotée au Canada. Suite à l’approbation dans cette juridiction majeure, la société fera des mouvements d’expansion sans encombre.

Le PDG et co-fondateur de la société, Steve Ehrlich, a expliqué que cette décision permettrait à Voyager de proposer sa prochaine application mobile aux clients européens et de devenir une marque mondiale de cryptographie.

Voyager a pris des mesures en 2021 pour élargir sa gamme de services. L’entreprise est entrée sur la carte plus tôt cette année lorsqu’elle a enregistré son premier trimestre financier rentable. Depuis lors, il trace une voie d’expansion appropriée en dehors des États-Unis et du Canada.

En août, Voyager a finalisé l’acquisition de Coinify, une société de paiements cryptographiques en pleine croissance qui propose des services en Europe, en Asie et dans d’autres régions. L’accord valait 85 millions de dollars annoncés, Voyager payant 70 millions de dollars en options d’achat d’actions.

Regarder vers l’avenir

Avec l’accord Coinify verrouillé, Voyager dispose d’une infrastructure robuste pour maintenir les normes les plus élevées en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC). L’entreprise estime qu’elle peut se conformer pleinement aux lois sur la vérification de l’identité. Le directeur international Lewis Bateman a déclaré :

« Nous avons une longue liste d’attente de clients européens qui attendent avec impatience le lancement de notre application. » « L’économie de la cryptographie est mondiale et nous sommes enthousiasmés par la perspective de servir ces clients et de fournir un accès de qualité Voyager à un segment de clientèle plus large. »

Le jalon de Voyager n’est que la dernière en date des ouvertures crypto-friendly des pays européens, la région étant désormais la plus active au monde pour les crypto-monnaies, selon les données de Chainalysis.

D’autres pays européens s’ouvrent également à la crypto. À la fin du mois dernier, SEBA Bank AG – une institution de monnaie numérique basée en Suisse – a obtenu une licence CISA de l’Autorité fédérale des marchés financiers (FINMA). Le permis permettra à SEBA de faciliter les services de garde institutionnels de manière transparente.

SEBA est désormais devenue la première banque au monde axée sur les actifs numériques à obtenir une licence de conservation. Il a expliqué qu’il chercherait à offrir des opportunités d’investissement aux clients professionnels sur les marchés émergents de la cryptographie.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.