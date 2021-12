Voyager en Inde depuis l’étranger? Au milieu de la peur d’Omicron, les aéroports indiens déploient des mesures pour rendre les voyages sûrs et sans tracas

Un passager de l’aéroport de Chennai a déclaré qu’il avait obtenu son rapport PCR rapide négatif dans les 30 minutes. (Crédit : Autorité aéroportuaire de l’Inde)

Les aéroports indiens s’efforcent activement de rendre les voyages sûrs et sans tracas pour les passagers internationaux ! Malgré la menace de la variante Omicron du coronavirus qui affaiblit l’esprit des voyageurs internationaux, les aéroports indiens ne ménagent aucun effort pour rendre les voyages aériens sûrs, fluides et confortables. Le ministre de l’Aviation civile de l’Union, Jyotiraditya Scindia, a récemment fait le point sur les installations de test Covid-10 dans divers aéroports internationaux et a assuré aux passagers qu’ils ne subiraient aucun inconvénient pendant leur voyage. Allant de la déduction des taux de test Covid-19 RT-PCR à la désinfection des locaux de l’aéroport, les aéroports offrent une gamme de commodités aux passagers internationaux afin de rendre leur voyage confortable et sans accroc.

Dans un développement bienvenu pour les passagers en provenance de pays à risque, l’aéroport international de Chennai a réduit les taux de test Covid-19 qui ont été rendus obligatoires au moment de l’arrivée. Le taux actuel de Rs 3400 pour le test PCR rapide a été réduit à Rs 2900 tandis que le taux pour le test RT-PCR a été réduit de Rs 700 à Rs 600, a déclaré l’Autorité aéroportuaire de l’Inde, Chennai sur son compte Twitter. Alors que les passagers doivent attendre environ 6 heures pour obtenir le rapport du test RT-PCR, ceux qui sont prêts à payer pour le test PCR rapide reçoivent leur rapport dans l’heure, a déclaré l’AAI dans son tweet. Les nouveaux tarifs sont déjà entrés en vigueur le 08 décembre à minuit, a ajouté l’AAI.

Des aéroports comme celui de Jaipur ont également déployé un certain nombre d’efforts pour contrôler la propagation de la nouvelle variante, notamment un nettoyage et une désinfection en profondeur de l’aéroport, ainsi que des équipements pour les passagers dans la zone d’attente. À l’aéroport de Chennai, la zone d’attente a été équipée de compteurs de devises, d’une garderie, d’une cabine téléphonique gratuite, d’une télévision de divertissement, d’une connexion Wi-Fi gratuite et de fauteuils inclinables, a déclaré l’AAI.

Alors que la menace de la variante Omicron du coronavirus se profile, les passagers en provenance de pays à risque, notamment d’Afrique, d’Europe et d’autres, ont été chargés de produire un rapport de test Covid-19 négatif au moment de leur arrivée. Un certain nombre d’aéroports du pays ont également commencé à réserver des rendez-vous de test RT-PCR en ligne, notamment les aéroports de Chennai et de Kolkata. Les passagers internationaux venant à l’aéroport de Kolkata peuvent réserver leur test RT-PCR et Rapid PCR à l’aéroport depuis le site officiel de l’aéroport. Le prix du test PCR rapide et du test RT-PCR à l’aéroport de Kolkata est respectivement de Rs 3600 et Rs 700.

Pendant ce temps, l’Autorité aéroportuaire de l’Inde a également partagé de petites vidéos de passagers internationaux impressionnés par le service transparent et efficace des tests Covid-19 pour les passagers internationaux dans différents aéroports du pays. Un passager de l’aéroport de Chennai a déclaré qu’il avait obtenu son rapport PCR rapide négatif dans les 30 minutes.

Un autre passager de l’aéroport de Chennai a salué le processus de contrôle et de test sans faille à l’aéroport conformément aux directives de Covid-19. Alors que la menace de la variante Omicron a certainement jeté une ombre sur l’esprit de voyage des gens du monde entier, les aéroports indiens font de leur mieux pour minimiser les inconvénients pour les passagers en raison des protocoles Covid-19.

