Voyager pendant la 2e vague de COVID-19 : Plus de 95 % des réservations de voyage concernent des allers simples : Rajiv Subramanian, Cleartrip

Rajiv Subramanian, vice-président, Cleartrip

Comment le segment des voyages en Inde s’attaquera-t-il aux réservations de voyages en sourdine qui l’ont assombri pendant la deuxième vague de COVID-19 ? De nombreux voyageurs indiens étant désormais confinés chez eux et restant en sécurité à l’intérieur, les réservations de voyages ont été touchées. Pour de nombreux voyageurs, le stress chronique et la fatigue ont été des facteurs clés pendant la deuxième vague de la pandémie. Pourtant, rester à l’intérieur est considéré comme une bouée de sauvetage pour la plupart des Indiens à ce stade. Les voyages d’urgence, cependant, sont en augmentation alors que les gens continuent de se déplacer vers d’autres villes pour de meilleurs établissements de santé.

Les tendances indiquent également que les voyages d’urgence entre États entraînent principalement les réservations de taxis, car les gens hésitent à prendre l’avion ou à voyager en train pour des raisons de sécurité.

Compte tenu de l’impact de la deuxième vague de la pandémie sur les réservations de voyages, Financial Express Online a contacté Rajiv Subramanian, vice-président de Cleartrip pour comprendre les tendances actuelles des voyages et ce à quoi on peut s’attendre dans les mois à venir.

Quelles sont les principales tendances de réservation de voyages que Cleartrip a remarquées et, plus important encore, sur quels itinéraires et quelles villes ?

Au cours du dernier mois, la part des non-métro a connu une augmentation. Mumbai-Varanasi, Delhi-Patna, Bangalore-Patna sont les 3 itinéraires les plus réservés.

Pouvez-vous nous en dire plus sur les réservations d’urgence liées aux voyages ?

Au cours du dernier mois, nous avons remarqué que près de 90 % des réservations concernent des voyages dans la semaine et plus de 95 % des réservations concernent des allers simples.

Ces tendances indiquent que la plupart des voyageurs voyagent uniquement pour des raisons d’urgence et non pour des voyages planifiés.

Nous avions observé des tendances similaires l’an dernier lors de la première vague et nous nous attendons à ce que cela s’atténue avec le retour de la confiance.

Quelles sont les principales tendances de voyage dans les États où le verrouillage a été prolongé et dans quelle mesure s’agit-il de voyages d’urgence ou de voyages liés au travail/à la famille ?

Comme prévu, les voyages vers les destinations de loisirs ont considérablement diminué, car il y a en grande partie des voyages d’urgence.

Avez-vous d’autres modèles de réservation clés que vous attendez dans les mois à venir sur la base des informations actuelles ?

La prochaine saison des fêtes serait cruciale pour l’ensemble du secteur du voyage.

Nous espérons voir une augmentation raisonnable comme l’année dernière, avec une vaccination accélérée associée à un sentiment global de demande devenant positif.

