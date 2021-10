Voyager pendant le Covid-19 : les touristes étrangers en vol affrété sont désormais autorisés à entrer en Inde ; vérifier les détails

L’Inde assouplit les normes de voyage pour les touristes étrangers

Alors que de plus en plus de personnes acceptent le certificat de vaccin indien Covid-19 pour permettre les voyages à l’étranger depuis l’Inde, à partir d’aujourd’hui, le gouvernement a autorisé les touristes étrangers à entrer en Inde. Les visas touristiques sont accordés, mais uniquement pour ceux qui voyagent sur des vols affrétés. Les touristes empruntant les vols normaux seront autorisés à entrer à partir du 15 novembre.

Le gouvernement a suspendu les vols internationaux en mars de l’année dernière après le déclenchement de la pandémie de Covid-19. Le ministère a décidé d’assouplir la restriction en tenant compte de la situation actuelle du coronavirus dans le pays et a commencé à accorder de nouveaux visas touristiques pour les étrangers venant en Inde via des vols affrétés à compter du 15 octobre 2021, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur. Les touristes étrangers entrant en Inde par des vols autres que des avions affrétés ne pourraient le faire qu’à partir du 15 novembre 2021 sur de nouveaux visas touristiques, a-t-il ajouté.

Plusieurs gouvernements d’États ainsi que diverses parties prenantes du secteur du tourisme ont exhorté le gouvernement à créer des visas touristiques pour permettre également aux touristes étrangers de venir en Inde.

Pendant ce temps, après la Grande-Bretagne, 30 autres pays dans le monde ont accepté de reconnaître mutuellement le certificat de vaccin Covid de l’Inde. Les pays qui ont convenu de cette reconnaissance mutuelle avec l’Inde sont l’Allemagne, la France, la Biélorussie, le Népal, le Liban, l’Ukraine, l’Arménie, la Hongrie et la Serbie.

Bien que le dernier signe de tête puisse aider plusieurs Indiens qui ont des projets de voyage internationaux, il y a un petit détail qui devrait être mentionné ici que la reconnaissance mutuelle ne concerne que Covishield et non le Covaxin de Bharat Biotech car l’OMS n’a toujours pas donné son approbation au Bharat Biotech’s vaccin corona.

Plus tôt, le Royaume-Uni a introduit de nouvelles directives de voyage liées au COVID qui demandaient aux Indiens entièrement piqués de subir 10 jours de quarantaine obligatoire. Le débat a été soulevé sur la «discrimination des vaccins» obligeant l’administration britannique à supprimer les règles.

La reconnaissance des certificats de vaccination permettra d’aider les gens à se déplacer à travers les pays pour l’éducation, les affaires, le tourisme et d’autres choses dans le monde post-pandémique.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.