Voyager se lance dans les paiements numériques avec une nouvelle acquisition, mais devrait se concentrer sur Bitcoin Crypto new media

Voyager a acquis Coinify, mais leur concentration sur les pièces stables pourrait laisser leurs clients derrière pendant que Bitcoin se dirige vers une monétisation complète.

La plate-forme new-yorkaise d’échange de bitcoins et de crypto-monnaie Voyager a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Coinify, une plate-forme de paiement en crypto-monnaie avec des clients dans plus de 150 pays, pour 85 millions de dollars. Mais leur concentration sur les pièces stables au lieu de Bitcoin pourrait être un obstacle à long terme.

Coinify permet aux commerçants d’accepter les bitcoins et les crypto-monnaies dans leurs entreprises tout en recevant des paiements en devises fiduciaires. La plate-forme de paiement prend en charge plus de 20 devises nationales et est disponible en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

Voyager se lance dans les paiements numériques grâce à cette acquisition, ce que son co-fondateur et PDG Stephen Ehrlich a déclaré à Forbes “est la prochaine frontière”. La société de négoce prévoit d’intégrer ses systèmes à la plate-forme de Coinify pour permettre aux commerçants d’effectuer et de recevoir des paiements directement via leurs comptes numériques. Voyager vise à réduire les frais associés aux infrastructures de paiement traditionnelles et aux transactions en chaîne.

“Nous pensons que le stablecoin USDC est le meilleur stablecoin sur le marché et que les clients souhaitent recevoir des paiements dans ce cadre”, a déclaré Ehrlich. “Nous voyons cette vision des paiements comme la prochaine frontière en plus du trading et de l’investissement.”

Les paiements, le rôle de moyen d’échange d’une monnaie, suivent le rôle de réserve de valeur à mesure que l’adoption d’une monnaie augmente. Mais comme un stablecoin est indexé sur le dollar, il y a sans doute peu d’avantages ajoutés à la transaction et à la détention, en plus des paiements transfrontaliers plus faciles et potentiellement moins chers.

Lorsque Strike, qui exploite les dollars et le Bitcoin Lightning Network pour permettre des transferts de paiement instantanés et bon marché dans le monde entier sans intermédiaires, a commencé à mettre en œuvre ses services au Salvador, il a dû utiliser un stablecoin pour obtenir des fonctionnalités de base.

Mais après qu’El Salvador ait donné cours légal au Bitcoin, Strike a commencé à travailler pour rendre les plus grandes banques du pays interopérables sur Lightning. Le fondateur de Strike, Jack Mallers, a déclaré que le système résultant remplacerait l’équivalent des chambres de compensation automatisées aux États-Unis par le Lightning Network.

Bien que les pièces stables puissent offrir des opportunités à court terme pour résoudre certaines des inefficacités et des revers du système bancaire, seul Bitcoin peut déployer des changements et des avantages permanents. De plus, au fur et à mesure que le bitcoin progresse sur la voie de la monétisation, son pouvoir d’achat par rapport aux monnaies fiduciaires devrait continuer à augmenter.

Les entreprises, les développeurs et les utilisateurs ont la possibilité de se lancer très tôt dans la révolution financière lancée par Bitcoin en tirant parti du Lightning Network. Le protocole de deuxième couche permet d’effectuer des paiements bon marché, rapides et privés avec l’argent le plus dur du monde. Plus tôt les commerçants commenceront à accepter et à détenir BTC, plus ils pourront profiter des avantages de l’éventuelle monétisation complète de Bitcoin.