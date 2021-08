Voyager (VGX) a augmenté de 40 % au cours des dernières 24 heures :

Après avoir augmenté de 40%, le jeton Voyager (VGX) a commencé à attirer de nombreux investisseurs crypto. Par conséquent, Invezz a décidé de créer un article simple pour aider les investisseurs à savoir comment et où acheter le jeton VGX.

Si vous voulez savoir comment et où acheter Voyager Token en ligne, ce guide est fait pour vous.

Comment et où acheter Voyager Token en ligne

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Si vous vous demandez où acheter le jeton Voyager en ligne, vous êtes au bon endroit. Tout ce que vous avez à faire est de choisir un courtier ou une bourse de crypto-monnaie qui propose le jeton, de créer un compte si vous n’en avez pas, puis d’effectuer l’achat en utilisant l’un des modes de paiement recommandés.

Invezz a fait le plus dur et a sélectionné les courtiers suivants où vous pouvez acheter le toke VGX :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Inscrivez-vous instantanément sur bitFlyer

Qu’est-ce que le jeton Voyager ?

Le jeton Voyager est la crypto-monnaie native utilisée dans l’échange de crypto-monnaie Voyager. Et si vous n’avez pas entendu parler de l’échange de crypto-monnaie Voyager, il s’agit d’une plate-forme de trading de crypto sans commission qui fournit aux traders de crypto un point d’accès pour échanger des crypto-monnaies.

La plate-forme de trading Voyager a été conçue pour accueillir les traders crypto institutionnels et de détail et prend en charge 55 actifs cryptographiques.

Le jeton Voyager est utilisé pour récompenser les utilisateurs par le biais d’intérêts sur les paris, de remises en argent, entre autres.

Dois-je acheter Voyager Token aujourd’hui ?

Actuellement, le ROI du jeton Voyager est de 4342,31%, selon Coinmarketcap.com Par conséquent, la pièce a de grandes perspectives pour un bon investissement.

Cependant, il est toujours important d’être prudent lorsque vous investissez dans des crypto-monnaies en raison de la nature volatile de leurs prix de marché.

Prévision du prix du jeton Voyager

Le jeton Voyager (VGX) était auparavant dans une tendance à la baisse qui a depuis pris fin et la pièce a pris une tendance haussière.

Bien qu’il soit difficile de prédire votre prochaine cause d’action, il y a de bonnes chances que la tendance haussière se poursuive pendant un certain temps.

Couverture des médias sociaux de Voyager

Le portail d’échange et de jalonnement Web VGX 2.0 est maintenant en ligne ! ✅ Clients Voyager : aucune action requise. Conservez simplement VGX dans votre compte

✅ L’échange officiel a lieu la semaine du 8/9

✅ Ne déposez pas VGX 2.0 dans l’application avant l’échange officiel Tous les systèmes optent pour VGX 2.0 🚀https: //t.co/eVdmIqVZ2D pic.twitter.com/HDt6irfukd – Voyager (@investvoyager) 1er août 2021

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent