Voyagers Review: Le seigneur des mouches dans l’espace ne quitte jamais son orbite

Les talentueux Tye Sheridan et Lily-Rose Depp n’ont pas assez pour travailler avec eux.

Les deux acteurs qui cherchent à ancrer les Voyagers sont Tye Sheridan (Ready Player One, X-Men: Days of Future Past) et Lily-Rose Depp (The King, Yoga Hosers). Ils offrent chacun de solides performances à eux seuls, aux côtés de Fionn Whitehead (Dunkerque, Black Mirror: Bandersnatch). La chimie est globalement mince et on a l’impression qu’ils ont été retenus par le contenu du script. Voyagers est essentiellement un groupe de jeunes qui manquent de personnalité parce qu’ils ont été protégés de la culture et du plaisir et avec cela, il devient difficile de faire preuve d’empathie avec eux.