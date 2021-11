Voyages à très grande vitesse en Inde : autoriser les entreprises étrangères à faire la démonstration de la technologie hyperloop, déclare un membre de Niti Aayog

Le membre de Niti Aayog, VK Saraswat, a déclaré que l’Inde devrait autoriser les entreprises étrangères à mettre en place une ligne pour faire la démonstration de la technologie pour les voyages à très grande vitesse.

L’Inde a la capacité d’introduire sa propre conception de la technologie hyperloop, a déclaré dimanche VK Saraswat, membre de Niti Aayog. Il a déclaré que, puisque cela va prendre du temps, l’Inde devrait autoriser les entreprises étrangères à mettre en place une ligne pour démontrer la technologie pour les voyages à très grande vitesse. Saraswat, qui dirige un comité chargé d’explorer la viabilité technologique et commerciale de Virgin Hyperloop Tech, a déclaré dans un rapport de la PTI que le pays devrait également constituer un mécanisme de réglementation car, dans la technologie hyperloop, la sécurité est un problème majeur. Hyperloop fait référence à un train à grande vitesse, fonctionnant sous vide dans un tube. Les membres du comité d’experts ont découvert qu’il y avait deux façons de procéder, a-t-il déclaré.

Selon Saraswat, ancien chef du DRDO, l’un des moyens est de permettre aux entreprises étrangères de faire des démonstrations. L’autre façon est, en parallèle, de faire de la Recherche & Développement sérieuse dans ce domaine particulier. Il a ajouté que leurs études montrent que l’Inde a la capacité de faire de la R&D et de proposer ses propres conceptions. Cependant, il a dit que comme cela va prendre du temps, en parallèle, si les firmes étrangères viennent qui veulent mettre en place une ligne de démonstration comme dans les états du Karnataka ou du Maharashtra, l’Inde devrait les autoriser. En outre, le membre de Niti Aayog a déclaré que des mécanismes de sécurité et de réglementation devraient être mis en place car dans la technologie hyperloop, la sécurité est un gros problème. Le comité d’experts n’a toutefois pris aucune décision définitive, a-t-il déclaré.

Le 9 novembre 2020, le test de Virgin Hyperloop a été effectué sur une piste de 500 mètres à Las Vegas aux États-Unis avec un pod, comme on appelle les véhicules hyperloop, voyageant avec des navetteurs, dont un Indien, à l’intérieur d’un tube fermé à plus d’une vitesse de 100 mph ou 161 km par heure. Le rapport mentionne que Virgin Hyperloop fait partie d’une poignée d’entreprises qui tentent actuellement de mettre en place un tel système pour les voyages de passagers. L’État du Maharashtra a considéré l’hyperloop comme un exercice d’infrastructure publique et pour le prochain projet d’hyperloop Mumbai-Pune, il a approuvé le Virgin Hyperloop-DP World Consortium en tant que promoteur initial du projet.

