Voyages délicats pour Arsenal, Villa, Leeds à domicile

Sky Bet League Two Barrow accueillera la Premier League Aston Villa au deuxième tour de la Coupe Carabao, tandis qu’Arsenal fait face à un voyage difficile à West Brom et que Leeds a obtenu un match nul à domicile.

Barrow a battu Scunthorpe au premier tour mardi soir et leur match nul contre Villa sera joué dans la semaine commençant le 23 août. Mikel Arteta’s Artilleurs face à un match difficile chez les Baggies relégués de Valerian Ismael, tandis que Leeds affrontera Crewe à Elland Road.

Ailleurs dans le tirage au sort de mercredi, qui a été séparé en sections nord et sud, Newcastle accueillera son compatriote de Premier League Burnley, tandis que Watford a été tiré à domicile contre Crystal Palace.

La récompense de Newport pour avoir éliminé Ipswich est un match nul à domicile contre Southampton, tandis qu’Everton se rendra à Huddersfield, du côté du championnat Sky Bet.

Forest Green se rend chez les nouveaux garçons de Premier League Brentford, tandis que Norwich, également de retour dans l’élite, affronte Bournemouth, qui n’a pas réussi à obtenir un retour instantané.

Gillingham a battu Crawley 10-9 aux tirs au but et accueillera Cheltenham, et les Wolves se rendront à Nottingham Forest tandis que Brighton se rendra à Cardiff.

Tirage au sort du deuxième tour de la Carabao Cup :

Section Nord :

Oldham contre Accrington

Newcastle contre Burnley

Wigan contre Bolton

Huddersfield contre Everton

Sheffield United contre Derby

Stoke contre Doncaster

Shrewsbury contre Rochdale

Nottingham Forest contre les loups

Morecambe contre Preston

Blackpool contre Sunderland

Leeds contre Crewe

Barrow contre Aston Villa.

Section Sud :

Brentford contre Vert forêt

Millwall contre Cambridge

West Brom contre Arsenal

Norwich contre Bornemouth

Cardiff contre Brighton

Birmingham contre Fulham

Gillingham contre Cheltenham

QPR contre Oxford

Swansea contre Plymouth

Stevenage contre Wycombe

Newport contre Southampton

Northampton contre AFC Wimbledon

Watford contre Crystal Palace

Les matchs se joueront dans la semaine commençant le 23 août.