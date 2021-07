Voyageur de l’hyperespace : Beck, le pionnier du rock moderne

L’expérimentateur sonique Beck, né Bek David Campbell le 8 juillet 1970, a construit un corpus d’œuvres vraiment impressionnant. Chaque album de son catalogue innovant et individualiste est allé à des endroits où le précédent n’était pas, des premiers efforts indépendants à la Or doux percée jusqu’en 2019 Hyperespace.

C’est avant de prendre en compte les innombrables collaborations, les apparitions en tant qu’invités et le livre de partitions de 2012, Song Reader, dans lequel il a brillamment encouragé la créativité des musiciens du monde entier à interpréter ses compositions de quelque manière qu’ils l’entendent.

D’une blague à une carrière singulière

Depuis le moment où son exploration sonore est devenue spectaculaire, Beck a été l’outsider avec son doigt presque infailliblement sur le pouls de la pointe. Quand c’est arrivé avec sa chanson révolutionnaire “Loser”, personne n’était plus sceptique que l’artiste lui-même. “Au début, je pensais que c’était une blague”, a-t-il déclaré au magazine Option en 1994.

« Alors je l’ai ignoré pendant un moment. Mais quand les stations commerciales ont commencé à le diffuser et que la chose a commencé à figurer dans les charts, j’ai pensé que ce devait être pour de vrai. C’était tellement flippant. J’ai passé environ sept mois à essayer de décider si je voulais en avoir une partie ou si je devais simplement l’ignorer.

Heureusement, il ne l’a pas ignoré et a plutôt construit l’un des cahiers d’exercices les plus distingués de la musique moderne. Dans le sillage du triple succès Grammy de Phase du matin, Beck a taquiné son prochain projet avec les singles “Wow” et “Dreams”, ainsi que l’apparition de “Up All Night” dans le jeu vidéo FIFA 2017.

Il était également sous une forme de collaboration fascinante avec son grand admirateur Lady Gaga, au “Danser en cercles” de son album Joanne, avant de dévoiler Colors en octobre 2017. Après une tournée pour soutenir cela et un jumelage début 2019 avec Cage The Elephant, Beck a dévoilé le “Saw Lightning” caractéristiquement inventif, pour lequel il a fait équipe avec Pharrell Williams.

“Une nouvelle ère audacieuse”

“Vous pourriez aller jusqu’à le décrire comme Beck à son meilleur niveau”, a écrit NPR, “avec beaucoup de guitare slide et d’harmonica agrémentés d’un peu de rap-rock NERD.” Cela a aiguisé encore plus l’appétit pour le prochain album d’aventure promis de Beck, Hyperspace, sorti en novembre 2019. « L’auteur-compositeur-interprète superstar entre dans une nouvelle ère audacieuse », a écrit NME à propos de cet ensemble. La revue Pitchfork a noté que Beck “parcoure un paysage agréable et doucement psychédélique à la recherche de quelque chose de nouveau”.

