Voyageurs internationaux, consultez la mise à jour du statut de redémarrage des services de demande de visa ici

Le dernier trimestre a été marqué par une activité intermittente pour les voyages internationaux, avec des frontières s’ouvrant sporadiquement en fonction des campagnes de vaccination dans diverses régions. VFS Global, qui prétend être la principale organisation mondiale de services de visas, a déclaré que la réouverture des centres de demande de visa en Inde, ainsi que d’autres efforts, sont actuellement entrepris, conformément aux réglementations établies par ses gouvernements clients. Le processus de demande de visa (dans diverses catégories), à l’heure actuelle, a repris pour plus de 40 gouvernements dans certains centres de demande de visa à travers le pays. Voici une consolidation des dernières mises à jour de “ redémarrage ” des opérations de demande de visa en Inde depuis juin 2020:

Autriche: Les demandes de visa de catégorie D et pré-approuvées C à Mumbai, Kochi, Chennai, Hyderabad, Bangalore, New Delhi et Kolkata, redémarrent en juillet – septembre 2020

Biélorussie: toutes les catégories de visas à Mumbai et New Delhi, redémarrent en juillet – septembre 2020

Belgique: Catégorie D et type C pré-approuvé à Mumbai, Chennai, Bangalore, Kochi, Hyderabad, New Delhi et Kolkata, redémarrage en juillet – août 2020

Canada: Famille, permis, étudiants à Mumbai, Chennai, Ahmedabad, Pune, Bangalore, Hyderabad, New Delhi, Jalandhar, Chandigarh et Kolkata, redémarrent de novembre à décembre 2020

Chine: Business Category à New Delhi, redémarrage le 20 juillet

Croatie: Catégorie D à Mumbai, Chennai, Hyderabad, Bangalore, New Delhi et Kolkata, redémarrage de juillet à septembre 2020

Chypre: les catégories de visa C (pré-approuvées par le haut-commissariat) à Mumbai, Chennai, Bangalore, Kochi, Hyderabad et New Delhi, redémarrent d’octobre à novembre 2020

République tchèque: membres de la famille tchèque et de l’UE, entrée dans l’intérêt de la République tchèque, diplomates et fonctionnaires d’organisations internationales, travailleurs des transports internationaux, travailleurs saisonniers, en cas d’urgence urgente, pour un emploi dans les services de santé et les services sociaux uniquement, pour l’emploi-production alimentaire travailleurs uniquement, pour l’emploi – travailleurs qualifiés uniquement à Mumbai, Chennai, Bangalore, Kochi et Hyderabad, redémarrage du 20 septembre au 21 février

Danemark: permis de séjour, emploi, personne à charge, cas d’approbation, catégorie D, finalité spécifique (entreprise, etc.) à Mumbai, Chennai, Hyderabad, Bangalore, Kochi, New Delhi et Kolkata, redémarrage de juin à septembre 2020

République dominicaine: Visa d’affaires, de travail et de résident à New Delhi, Mumbai, redémarrage en juin 2020

Estonie: les catégories C et D à Mumbai, Kochi, Chennai, Hyderabad, Bangalore, New Delhi et Kolkata, redémarrent en juillet – août 2020

Finlande: Permis de séjour, visas (préapprouvé par l’ambassade) à New Delhi, redémarrage en novembre 2020

France: les catégories C et D à Mumbai, Chennai, Kochi, Bangalore, Hyderabad, New Delhi et Kolkata, redémarrent le 20 août

Géorgie: Visa à long terme pour les affaires et la visite de la famille (après approbation du ministère) et visa d’étudiant à Mumbai, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Kochi, New Delhi et Kolkata, redémarrage le 20 octobre

Allemagne: visa de catégorie C (avec approbation préalable) et D (gens de mer, transit, emploi et étudiant, carte bleue, doctorat) après approbation de la soumission et estampillage du visa D à Mumbai, Chennai, Hyderabad, Kochi, Bangalore, New Delhi et Kolkata , redémarrage en juillet – août 2020

Hongrie: les cas pré-approuvés par l’ambassade de New Delhi, redémarrent en novembre 2020

Italie: Visa de réentrée, catégorie D, étudiants à court terme, gens de mer, transit, visite à la famille (membre de la famille immédiate), affaires (avec approbation préalable) à Mumbai, Chennai, Hyderabad, Kochi, Bangalore, New Delhi et Kolkata, redémarrage le 20 juillet

Irlande: Les étudiants, les catégories de longs séjours à Mumbai, Pune, Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Kochi, Hyderabad, New Delhi, Jalandhar, Chandigarh, Kolkata, redémarrent le 20 juillet

Japon: Visa de longue durée et d’affaires à Mumbai, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Kochi et New Delhi, redémarrage de septembre à octobre 2020

Lettonie: Catégorie D à Mumbai, Kochi, Bangalore, Hyderabad, Chennai et New Delhi, redémarrage en août 2020

Liban: Toutes les catégories de visa (BAU) à Mumbai, Chennai, Bangalore, Hyderabad, New Delhi et Kolkata, redémarrent le 20 décembre

Lituanie: la catégorie D à Mumbai, Kochi, Chennai, Hyderabad, Bangalore, New Delhi et Kolkata, redémarrera en août 2020

Luxembourg: Catégorie D à Mumbai, Chennai, Hyderabad, Bangalore, Kochi, New Delhi et Kolkata, redémarrage de juillet à septembre 2020

Malte: cas pré-approuvé pour le personnel médical, le cas humanitaire et les professionnels hautement qualifiés à Mumbai, Chennai, Kochi et Hyderabad, redémarrage de février 2021 à mars 2021

Malaisie: Visas à entrée unique à Mumbai, Chennai, Bangalore, Hyderabad et New Delhi, redémarrage en juillet – septembre 2020

MEA: Attestation et Apostille de documents personnels et pédagogiques à Mumbai, Chennai, Bangalore, Hyderabad, redémarrage en septembre-octobre 2020

Maroc: Toutes les catégories de visas à l’exception des visas touristiques à Mumbai, Chennai, Bangalore, New Delhi et Kolkata, redémarrent en janvier 2021

Nouvelle-Zélande: Long séjour et autres catégories (candidatures postales uniquement) à New Delhi, redémarrage en août 2020

Nigéria: Toutes les catégories de visas à Mumbai, redémarrage le 20 septembre

Norvège: Permis de séjour et catégorie C préapprouvée à Mumbai, Chennai, Hyderabad, Bangalore, Kochi, New Delhi et Kolkata, redémarrage de juin à septembre 2020

Pologne: Catégorie D à Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Chennai, New Delhi et Kolkata, redémarrage en juillet 2020

Portugal: E6 pour les titulaires d’une carte de séjour portugaise expirée, D6 pour les titulaires de visas D6 pour le regroupement familial expiré, catégorie D et catégorie C pré-approuvée à Mumbai, Chennai, Bangalore, Hyderabad, New Delhi et Kolkata, redémarrage de juin à septembre 2020

Afrique du Sud: Toutes les catégories de visas à Mumbai, Bangalore, New Delhi et Kolkata, redémarrent de septembre à octobre 2020

Corée du Sud: les marins à court terme, permis de travail (C4) et demandes à long terme à New Delhi, Kolkata, redémarrent de juin 2020 à mars 2021

Suède: conformément à l’approbation de l’ambassade à Mumbai, Chennai, Bangalore, Hyderabad, New Delhi et Kolkata, redémarrer en octobre-novembre 2020

Suisse: Catégorie D et catégorie C pré-approuvée à Mumbai, Chennai, Hyderabad, Bangalore, Kochi, New Delhi et Kolkata, redémarrage en juillet – août 2020

Thaïlande: Toutes les catégories de visas à Mumbai, Chennai, Bangalore, Kochi et Hyderabad, redémarrent de décembre 2020 à janvier 2021

Pays-Bas: matelot, LDR, visa de retour, tapis orange / affaires (avec approbation préalable à Mumbai, Hyderabad, Chennai, New Delhi et Kolkata, redémarrage en juillet – septembre 2020

Turquie: Toutes les catégories de visas à Mumbai, Hyderabad, Kochi, Chennai, Bangalore et New Delhi, redémarrent de juin à septembre 2020

EAU – DVPC: Toutes les catégories de visas (en ligne); Visas touristiques de 30 jours et 90 jours (en VAC) via une application en ligne à Hyderabad, Chennai, Bangalore et Kochi, redémarrage de juin à août 2020

Royaume-Uni: Toutes les catégories de visa / collecte de passeports à Mumbai, Pune, Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Kochi, Hyderabad, New Delhi, Jalandhar, Chandigarh, Kolkata et Goa (une fois par mois uniquement), redémarrent le 20 juillet

Ukraine: Tous les visas sauf touristiques à Mumbai, Chennai, Hyderabad, Bangalore, New Delhi et Kolkata, redémarrent en août 2020 / septembre 2020

États-Unis: toutes les catégories de visas dans toute l’Inde, redémarrage d’août 2020 à février 2021

