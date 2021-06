Voyagez à travers les livres : en temps de pandémie, transportez-vous vers différentes destinations via des livres de voyage

Ici, nous vous proposons quelques livres de voyage populaires à lire à la maison.

Par Reya Mehrotra

Avec la fin des blocages, les gens se sont pressés dans des destinations comme l’Himachal Pradesh pour combattre la chaleur et faire une pause, bafouant souvent les protocoles de Covid. Considérant qu’une troisième vague est imminente, une alternative plus sage et plus sûre serait peut-être de se transporter vers différentes destinations à travers des livres. Ici, nous vous proposons quelques livres de voyage populaires à lire à la maison.

Une fête mobile

Les mémoires de 1964 d’Ernest Hemingway relatent ses années de lutte en tant qu’écrivain et journaliste dans les années 1920 à Paris. Les récits personnels d’Hemingway dans l’histoire mentionnent de nombreuses personnalités comme Ezra Pound, F Scott et Zelda Fitzgerald. Il a été publié à titre posthume en 1964. Le titre vient de la description de Paris par Hemingway à un ami en 1950 lorsqu’il l’a appelé « une fête mobile ». En 1956, il récupère deux malles de ses notes des années 1920 et c’est alors que commence le processus de les transformer en mémoires.

L’alchimiste

Le roman allégorique de 1988 de Paulo Coelho, L’Alchimiste, a été écrit à l’origine en portugais. Le voyage du berger andalou Santiago a été relaté dans le roman classique. Lorsqu’une diseuse de bonne aventure gitane interprète le rêve récurrent du jeune garçon, il apprend qu’il découvrira la fortune aux pyramides égyptiennes. Le garçon part en voyage et rencontre plusieurs personnes en cours de route. Le livre parle de trouver son destin et comment l’univers conspire pour que quelque chose se produise si vous le voulez vraiment. Il a inspiré un public dévoué dans le monde entier.

Les aventures de Tintin

Pour les amateurs de bandes dessinées et ceux qui ont grandi en regardant/lisant Les Aventures de Tintin, revisiter le classique de la littérature, c’est comme vivre un rêve d’enfance, qui comprend voyager dans différents endroits avec le personnage central Tintin. Un ensemble de 24 bandes dessinées créées par le dessinateur belge Georges Remi, la série était la bande dessinée européenne la plus populaire au 20ème siècle. Il a été adapté au cinéma, à la radio, à la télévision et au théâtre. Tintin est un jeune reporter et aventurier belge courageux qui possède un chien nommé Milou, qui l’aide souvent.

Terres aux frontières perdues : hors limites sur la route de la soie

Lands of Lost Borders de l’auteure canadienne Kate Harris raconte ses explorations alors qu’elle part à vélo sur la route de la soie, parcourant les endroits les plus reculés de la planète, brisant les frontières géographiques, les limites qu’elle s’est fixées et le besoin existentiel d’explorer. Elle a grandi en rêvant d’aller sur Mars et ce désir d’enfance a donné lieu à ses explorations. Le livre de réflexion chérit le lien entre les humains et le monde naturel.

Tomber de la carte

Falling off the Map de Pico Iyer se concentre sur les lieux les moins explorés et dévoile leur richesse culturelle tout en mettant en lumière leur manque de développement. Dans le livre, Iyer parle de ses voyages au Bhoutan, au Vietnam, à Cuba, en Argentine, en Corée, au Paraguay, en Islande et bien d’autres. Le livre explore ses expériences de voyage dans chaque pays et sa culture.

En Patagonie

C’est le premier livre de Charles Bruce Chatwin In Patagonia (1977) qui l’a établi en tant qu’écrivain de voyage. Dans le cadre de son travail, il a parcouru le monde pour interviewer des personnalités publiques. En 1974, il quitte le Sunday Times Magazine pour visiter la Patagonie en Argentine, ce qui lui a inspiré ce livre. On dit que le travail de Chatwin a relancé la littérature de voyage et inspiré des écrivains comme William Dalrymple. Il a passé six mois dans la région, voyageant et rencontrant des gens qui s’y sont installés d’ailleurs. L’auteur a utilisé l’histoire du « brontosaure » de son enfance pour encadrer l’histoire du voyage.

Les innocents à l’étranger

The Innocents Abroad, or The New Pilgrims’ Progress, de l’écrivain américain Mark Twain, est un livre de voyage publié en 1869 et qui raconte avec humour l’excursion de cinq mois de Twain à bord du Quaker City, un navire affrété, à travers la Terre Sainte et l’Europe en 1867. C’est le livre de voyage le plus vendu de tous les temps. Au cours du voyage, il y a eu un certain nombre de voyages secondaires et d’escales le long de la côte de la mer Méditerranée. Le thème principal est le conflit entre l’histoire et le monde moderne.

Tourner à droite au Machu Picchu : redécouvrir la cité perdue un pas à la fois

En 1911, le professeur de Yale Hiram Bingham III a gravi les Andes du Pérou et a trouvé ce que nous appelons maintenant l’ancienne citadelle de Machu Picchu. Cependant, près d’un siècle plus tard, des rapports le décrivent comme un contrebandier qui a fait passer des artefacts du site en contrebande.

Dans le livre, l’auteur Mark Adams entreprend de retracer le chemin de la citadelle avec des guides. À travers son voyage, il emmène les lecteurs dans une visite pleine d’aventures dans les paysages historiques du Pérou.

