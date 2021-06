Voyagez “dans les hauteurs” pour de la bonne musique mais une écriture déroutante .

“In the Heights” gaspille sa magnifique partition et ses personnages sympathiques sur des intrigues et des motivations déroutantes dans une étrange adaptation d’une comédie musicale spectaculaire du créateur de “Hamilton”, Lin-Manuel Miranda.

“In the Heights” suit Usnavi (Anthony Ramos), un immigrant de la République dominicaine qui dirige une bodega dans un quartier en pleine gentrification de Washington Heights. Il rêve de quitter New York pour les plages de ses souvenirs d’enfance mais réalise peu à peu la profondeur des liens qu’il a tissés chez lui, notamment avec Vanessa (Melissa Barrera), la fille qu’il aime. L’espoir est revigoré dans le quartier lorsqu’il est révélé que le magasin d’Usnavi a vendu un billet de loterie gagnant pour 96 000 $, mettant au premier plan les rêves de divers résidents. Le propriétaire du répartiteur de taxis Kevin Rosario (Jimmy Smits) pourrait utiliser l’argent pour payer les frais de scolarité de sa brillante fille Nina (Leslie Grace) à Stanford, tandis que son ancien et futur petit-ami Benny (Corey Hawkins) veut aller à l’école de commerce pour améliorer ses perspectives.

La partition du film est absolument spectaculaire. Miranda a remporté le Tony de la meilleure musique originale, et en écoutant les chansons, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Les ballades envolées et les duos romantiques sont émouvants, tandis que les numéros d’ensemble donnent envie de se lever et de danser. Je pense que ce film peut en fait être plus amusant dans un salon qu’un cinéma, car rester assis pendant des chansons comme “96 000” ou “Carnaval del Barrio” serait un défi. Le film vaut la peine d’être regardé, ne serait-ce que pour entendre la belle musique en contexte.

“In the Heights” tombe dans le piège classique de la musique cinématographique consistant à laisser des scènes de dialogue interrompre diverses chansons, en particulier de grands numéros d’ensemble, détruisant l’élan. Heureusement, deux chansons de groupe majeur ont été autorisées à exister sans interruption ni modifications substantielles, et elles deviennent deux des meilleurs morceaux de la série, avec une voix impressionnante et une excellente chorégraphie complétant la musique.

Les performances vocales sont toutes fortes ; chaque acteur est un chanteur talentueux. Il y a une certaine surutilisation de l’autotune, en particulier sur Nina et Vanessa, qui élimine une partie de l’émotion en faveur d’une perfection stérile, mais la plupart des personnages conservent un style de chant plus axé sur les personnages, en particulier l’homme principal Ramos, Olga Merediz en tant que matriarche du quartier. Abuela Claudia et Daphne Rubin-Vega en tant que propriétaire du salon de potins Daniella. Les lignes et les harmonies de l’ensemble sont également considérablement sur-traitées. Ils ont un son magnifique, mais la perfection prive le son de tout grain, puissance ou authenticité présent dans le théâtre en direct.

Une grande partie du problème du film est structurelle, en ce sens qu’il n’y a aucun enjeu dans l’action, laissant tout se sentir plutôt inutile. Malgré ses différents fils narratifs et plusieurs personnages, “In the Heights” est une comédie musicale assez simple: les 96 000 $ pourraient changer la vie de la plupart des personnages principaux et leur permettre d’accomplir leurs rêves, alors que deux couples – Usnavi avec Vanessa et Nina avec Benny – tombent amoureux. Il a la juxtaposition classique des désirs et des besoins des personnages, où beaucoup découvrent que la chose la plus importante dans leur vie est ce qu’ils ne pouvaient pas perdre, leurs liens les uns avec les autres. Le réalisateur Jon Chu a vu ce beau contraste et a plutôt décidé de compliquer excessivement l’intrigue et les motivations des personnages au point que bon nombre de leurs actions n’ont absolument aucun sens.

Le bloc change et disparaîtra bientôt, rendant chaque moment rempli d’urgence. Sauf que ce n’est pas le cas, car une coda étrangement clouée montre que le quartier reste le même une décennie plus tard malgré la menace imminente de gentrification tout au long du film. Et tous les rêves des personnages pourraient potentiellement se réaliser, mais uniquement avec le billet de loterie à 96 000 $. Ce n’est pas non plus le cas, car aucun scénario majeur n’est déterminé par qui gagne le billet de loterie.

Dans la comédie musicale, les 96 000 $ sont la seule chose qui permettrait à Usnavi de tout laisser derrière lui et de tous ceux qu’il connaît pour commencer une nouvelle vie en République dominicaine. Lorsque sa grand-mère de substitution Abuela Claudia lui donne le ticket à la fin de l’acte I, c’est une somme d’argent qui change sa vie. Dans le film, Usnavi a déjà son billet pour sortir du pays avant le début de la comédie musicale, et il n’est même pas sûr d’être prêt à partir. D’autres personnages sont également confrontés à des motivations affaiblies.

Musical Nina quitte Stanford parce que les logements coûteux et les manuels scolaires sont plus qu’elle ne peut se permettre, même avec les bourses et l’aide de son père. Les multiples emplois qu’elle occupe sur le campus l’épuisent trop pour réussir ses études, la première fois que la jeune femme travailleuse, qui a l’habitude d’être la personne la plus intelligente de n’importe quelle pièce, a jamais eu des difficultés dans ses études.

Dans le film, les problèmes financiers passent au second plan lorsqu’elle veut partir en raison des micro-agressions de ses camarades de classe et d’une triste histoire d’avoir été fouillée par son RA le jour de l’emménagement. Bien sûr, le racisme vécu par Nina n’est référencé qu’une poignée de fois et n’a jamais été vu, encore plus endommagé par la performance tiède de Leslie Grace. Le rêveur dur et motivé qui est presque détruit par l’insensibilité et la cruauté fonctionne beaucoup moins qu’une fille intelligente en difficulté scolaire pour la première fois de sa vie. En minimisant la menace financière, son histoire devient beaucoup moins liée à l’intrigue principale, car les 96 000 $ ne sont plus la réponse à ses problèmes.

L’intérêt amoureux de Nina, Benny, fait face à une mauvaise écriture similaire. Son objectif est de fréquenter une école de commerce pour devenir entrepreneur, afin de gagner le respect de son patron Kevin et enfin se montrer digne de sa fille de rêve Nina. En tant que seul personnage principal non hispanique et non hispanophone, il est également confronté à un fossé culturel qui doit être surmonté entre lui et Nina sous la forme d’un duo de cours d’espagnol post-coïtal tragiquement supprimé “Sunrise”. Dans le film, Benny et Nina sont sortis ensemble au lycée, Kevin l’aime déjà et la romance manque de tension à part la longue distance qui se profile. Il semble avoir très peu de but, sauf d’être une caisse de résonance pour Nina et Usnavi, et tous ses défauts sont rasés au profit de lui permettant de rester le meilleur ami parfait et le petit ami de soutien.

Le seul changement qui aurait réellement amélioré le récit et le développement d’un personnage – s’il avait été mieux géré – est le cousin et mentoré adolescent d’Usnavi, Sonny. Dans le spectacle sur scène, sa seule peur est d’être laissé pour compte alors que tout le monde part et passe à autre chose, tout en développant une conscience politique et une séquence militante. Mais le film transforme l’enfant en un immigré sans papiers amené aux États-Unis alors qu’il était bébé. L’argent pour Sonny signifie des avocats et une chance d’obtenir le statut de résident légal, une puissante motivation pour un personnage sympathique. Sauf que Sonny sans papiers n’apparaît qu’une seule fois avant le début du film, dans une scène très brève sans accumulation ni préfiguration. La récompense de ce moment minuscule arrive vers la fin du film après un autre tronçon substantiel où ce fait important ne revient pas du tout.

Tous ces changements, apparemment inoffensifs au niveau individuel, se conjuguent pour bouleverser l’élan vers l’avant et la connectivité narrative de l’intrigue. Plutôt qu’une histoire liée à un thème, “In the Heights” ressemble à une série de vignettes au tissage lâche, dans la veine de ces terribles comédies romantiques spécifiques aux vacances comme “Valentine’s Day” et “Love Actually”. Lorsque quatre des chansons “I Want” des personnages principaux parlent d’un billet de loterie, le gagnant doit être important pour leurs intrigues et être révélé avec plus de 20 minutes restantes dans le film.

Le film a un style visuel cool, se penchant vers l’évasion. Les grandes séquences de danse se déroulent dans les rues bondées de la ville, les piscines publiques se transforment en spectacles de Busby Berkeley et les amoureux défient les lois de la gravité pour danser le long du mur de leur immeuble. Les motifs récurrents des métaphores du métro sont représentés à travers des cartes animées stylisées. Ce manque de fidélité à la réalité ajoute une sensation excitante, presque magique au film, qui convient à merveille au genre musical.

Les performances sont aléatoires, bien que cela soit dû à une écriture confuse des personnages ou aux acteurs, c’est à deviner. Anthony Ramos brille dans le rôle du leader sympathiquement maladroit Usnavi, interprété à l’origine par Lin-Manuel Miranda. Il imprègne le personnage de suffisamment de charme pour le distraire de son arc narratif confus. Corey Hawkins est aussi amusant et sympathique que Benny, tirant le meilleur parti de son personnage mis à l’écart.

Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de leurs intérêts amoureux. Melissa Barrera n’a pas réussi à apporter l’intensité nécessaire à Vanessa, qui veut profondément quitter Washington Heights pour déménager au centre-ville. Sa ligne d’ouverture dans la comédie musicale est “non, non, non, non”, désespérément chantée dans son téléphone à un bureau de location potentiel, mais Barrera aurait tout aussi bien pu chanter sa liste d’épicerie. Leslie Grace est désespérément fade en tant que Nina complexe et désemparée. Autant j’adore les chansons de Nina qui ne sont jamais passées du spectacle à l’écran, c’était presque une bénédiction que sa livraison sans émotion n’ait pas privé “Everything I Know” ou “Sunrise” d’impact comme il l’a fait “Breathe . ”

Olga Merediz était une puissance dramatique comme Abuela Claudia, a souligné dans son grand numéro « Paciencia Y Fe » (« Patience et foi »), un hymne émouvant revenant sur sa vie, sa relation avec sa culture et sa famille, et la confiance en Dieu et en se.

C’était amusant de voir Miranda comme le Piragua Guy, dont la chanson de soulagement comique ne manque jamais de divertir. Daphne Rubin-Vega a ajouté de la légèreté, du charisme et une présence puissante en tant que Daniella. Elle possède chaque scène dans laquelle elle se trouve et, en tant que telle, sa chanson principale “Carnaval del Barrio” est un triomphe.

Je serai le premier à admettre que je suis un peu dur avec le film en raison de l’amour du matériel source. “In the Heights” est une comédie musicale puissante avec une bonne partition et des personnages merveilleux, mais la tentative du film d’être trop détruit le cœur et la logique interne. Le style visuel passionnant et la musique magnifique sont plus que suffisants pour compenser le mauvais complot, cependant. Faites un voyage « Dans les hauteurs » pour être ému, diverti et poussé à danser.

Paulina Enck est stagiaire au Federalist et actuellement étudiante à l’Université de Georgetown à la School of Foreign Service. Suivez-la sur Twitter à @itspaulinaenck