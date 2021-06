Voyagez en douceur et pratique dans l’Uttar Pradesh ! Indian Railways lance de nouveaux trains entre ces villes

Il est obligatoire pour les voyageurs ferroviaires de suivre les règles et protocoles liés au nouveau coronavirus pendant leur voyage en train.

Plus de services de train dans l’Uttar Pradesh : Vous prévoyez un voyage en train cet été ? Vous serez heureux d’apprendre qu’à partir de ce mois, Indian Railways lance davantage de services ferroviaires dans l’État de l’Uttar Pradesh pour un voyage fluide et pratique des passagers ferroviaires. Selon le ministre des Chemins de fer Piyush Goyal, des services ferroviaires sont en cours de démarrage entre les gares de Kanpur et New Delhi, Lucknow et Agra, Prayagraj et Anand Vihar. Cependant, le ministre des Chemins de fer a mentionné que pour la protection de tous les usagers du rail contre le COVID-19, il est obligatoire pour les voyageurs ferroviaires de suivre les règles et protocoles liés au nouveau coronavirus pendant leur voyage en train. Voici la liste des services de train nouvellement introduits ainsi que d’autres détails :

1) Kanpur – New Delhi : Le train circulera entre la ville de Kanpur dans l’Uttar Pradesh et la capitale nationale à partir du 7 juin 2021. Le train Kanpur – New Delhi circulera quatre jours par semaine.

2) Lucknow – Agra : Le train circulera entre la ville d’Agra et la capitale de l’UP, Lucknow, à partir du 7 juin 2021. Le Lucknow – Agra circulera cinq jours par semaine.

3) Prayagraj – Anand Vihar : Le train circulera entre Prayagraj à UP et Anand Vihar à Delhi, à partir du 11 juin 2021. Le Prayagraj – Anand Vihar se déroulera sur une base hebdomadaire.

Pendant ce temps, compte tenu de la commodité des passagers ferroviaires de l’Uttar Pradesh et du Bihar, le transporteur national avait également récemment introduit des services de trains spéciaux d’été entre Gorakhpur et Panvel (à partir du 6 juin 2021), Delhi et Gorakhpur (à partir du 7 juin 2021), Chhapra et Panvel (à partir du 12 juin 2021). Ces trains spéciaux d’été circuleront avec des hébergements réservés et traverseront diverses villes telles que Jhansi, Kanpur, Lucknow, Prayagraj, Varanasi, Sitapur, Ballia dans l’État de l’Uttar Pradesh, entre autres.

