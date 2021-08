Voyagez en seulement 90 minutes ! L’autoroute Bengaluru-Mysuru sera fonctionnelle d’ici septembre de l’année prochaine ; détails

Ce projet d’autoroute de la National Highways Authority of India (NHAI) est estimé à 8 066 crore de roupies.

Bangalore-Mysuru Expressway : Bientôt, les déplacements entre Bangalore et Mysuru deviendront plus pratiques. L’autoroute reliant la capitale du Karnataka à Bengaluru à la ville de Mysuru devrait être pleinement fonctionnelle d’ici le mois de septembre 2022. Jusqu’à présent, 81 % des travaux de développement dans le cadre du Package-1 (de Bengaluru à Nidaghatta) et 72 % sous Le paquet 2 (de Nidaghatta à Mysuru) a été achevé, a déclaré le député de Mysuru Pratap Simha dans un rapport d’IE. Ce projet d’autoroute de la National Highways Authority of India (NHAI) est estimé à 8 066 crore de roupies. Selon Simha, les travaux de développement avançaient à un rythme soutenu et devraient être terminés dans trois mois avant l’échéance fixée à fin 2022.

Conformément aux plans de l’autorité routière, l’autoroute Bengaluru-Mysuru comprendra six voies pour la chaussée (trois voies de chaque côté) ainsi que quatre voies (double voie) pour les voies de service le long du chemin. Selon le député, l’aménagement des voies de service sera repris sous peu une fois que la chaussée sera prête. L’autoroute alimentera la croissance de la ville de Mysuru, de la même manière que la ville de Pune s’est développée après la mise en service de l’autoroute Mumbai-Pune, a-t-il ajouté.

Une fois le projet terminé, l’autoroute Bengaluru-Mysuru devrait réduire le temps de trajet entre les deux villes à environ 90 minutes. Actuellement, il faut trois heures pour couvrir la distance. Selon le plan, le tronçon comprendra 44 ponts mineurs, neuf ponts majeurs, huit passages supérieurs pour véhicules, 28 passages inférieurs pour véhicules, 13 passages inférieurs pour piétons, 13 passages inférieurs pour véhicules légers, quatre ponts ferroviaires, ainsi que deux aires de repos. Il est prévu que les six contournements (à Bidadi, Srirangapatna, Ramanagaram, Channapatna, Maddur, Mandya) seront terminés d’ici janvier 2022. Parmi ceux-ci, le contournement reliant Ramanagara-Channapatna sera le plus long, couvrant 22,35 kilomètres de distance.

Il y a quelques jours, le ministre de l’Union Nitin Gadkari avait tweeté en mentionnant que l’autoroute avançait à « une vitesse record ». Pendant ce temps, des responsables ont été cités dans le rapport disant que les travaux de développement du projet battent leur plein depuis que les effets de la deuxième vague de Covid-19 ont commencé à décliner.

