Voyagez sans vous soucier des besoins médicaux! Indian Railways ouvre un point de vente Dava Dost à la gare de Secunderabad

Point de vente Dava Dost à la gare de Secunderabad: Désormais, les passagers des chemins de fer indiens peuvent voyager sans se soucier de leurs besoins médicaux. Dans le but d’améliorer les équipements et les installations pour les usagers des chemins de fer ainsi que de répondre aux besoins médicaux émergents des voyageurs, Indian Railways, en coordination avec l’Indian Railway Stations Development Corporation (IRSDC), a ouvert une salle médicale d’urgence et un point de vente de médicaments génériques. Dava Dost »à la gare de Secunderabad. Selon la zone South Central Railway, le point de vente Dava Dost a été ouvert sur le quai numéro 1 de la gare dans la salle d’attente générale. La nouvelle installation a été inaugurée par le directeur de la division des chemins de fer (DRM), Abhay Kumar Gupta, le 26 mai 2021, en présence d’autres responsables des chemins de fer indiens et de l’IRSDC.

Selon South Central Railways, l’exploitation et la gestion de cette salle médicale d’urgence et de la prise de médicaments génériques ont été effectuées par Dava Dost Pharma Private Limited. Le centre médical nouvellement lancé aidera énormément les passagers qui voyagent, tout en effectuant un voyage à la gare de Secunderabad, qui est une plaque tournante ferroviaire majeure et une gare très fréquentée sous la zone South Central Railway. De plus, un médecin restera disponible au point de vente de Dava Dost par équipes régulières et les médicaments seront mis à la disposition des usagers des chemins de fer à un prix réduit.

Selon le DRM de Secunderabad, le transporteur national est toujours à l’avant-garde dans la création de commodités et d’installations améliorées pour ses utilisateurs ferroviaires et ses passagers en fonction des besoins et de la demande. Gupta a également apprécié l’agence nodale du ministère des chemins de fer – IRSDC pour avoir proposé cette noble initiative qui sera utile pour les passagers des chemins de fer à la gare de Secunderabad. Après avoir inauguré le point de vente Dava Dost à la gare de Secunderabad, Gupta a également distribué de nouveaux kits médicaux préventifs contre le coronavirus au personnel d’entretien ménager, au personnel des chemins de fer et aux passagers.

