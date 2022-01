Voyelles de stratégie du premier mot qui vous aideront à gagner

Comme beaucoup d’entre vous, je suis COMPLÈTEMENT obsédé par Wordle, le jeu de devinettes d’un jour qui combine Mastermind et un jeu de mots croisés qui déferle sur Internet.

Et je pense avoir découvert la bonne stratégie d’ouverture, à tel point que j’ai dû la partager avec le monde.

AVERTISSEMENT : si vous voulez continuer à jouer avec bonheur à votre façon, arrêtez de lire et allez voir s’il y a un nouveau Wordle. Autrement? Continuer à lire!

Le concept du jeu est de commencer par deviner un mot de cinq lettres et de voir quelles lettres sont soit correctes et au mauvais endroit, soit correctes et au BON endroit. Vous voulez commencer avec un mot qui vous aidera à ne pas gâcher l’une de vos six suppositions, n’est-ce pas ?

Voici donc ce que je fais depuis que j’ai commencé à jouer : j’ouvre avec un mot et un seul mot : WEIRD.

Pourquoi ÉTRANGE ? Parce qu’il a deux voyelles et ce que je considère comme une consonne couramment utilisée dans « D ». De cette façon, soit j’élimine une ou deux voyelles, soit, comme dans certains puzzles, j’obtiens d’emblée deux voyelles.

Il n’y a que cinq voyelles (désolé, « Y », à cet effet, vous n’êtes pas aussi utile). Un tour vous en dit tellement.

Cela n’a pas besoin d’être bizarre non plus. J’ai partagé cette idée avec mes collègues de For The Win et Blake Schuster m’a informé qu’il dirigeait avec HEALS, ce qui, je pense, pourrait être encore mieux avec un « S » révélant si vous avez un pluriel.

Le point est : commencez toujours par un mot à deux voyelles. Boom. Vous ne perdrez plus jamais un jeu Wordle.