Voyez à quoi ressemble la statue de Satoshi Nakamoto en Hongrie, elle aura aussi NFT !

Dans une vidéo Youtube de l’équipe créative, vous pouvez voir la statue de Satoshi à Budapest. Mais il y a plus de nouvelles : les NFT arrivent.

Satoshi Nakamoto, quel qu’il soit (ou qui) il ou elle, mérite l’admiration de beaucoup et est également une source d’énormes intrigues. Qui est réellement le créateur de Bitcoin ? Pourquoi s’est-il caché sous ce pseudonyme ? Est-il vivant ou est-il mort ? Voilà quelques-unes des questions que beaucoup d’entre nous se posent et auxquelles certains ont tenté de répondre.

Mais ce groupe de fans voulait aller plus loin. Ils ne se sont pas contentés d’admirer le créateur de Bitcoin, mais ont plutôt créé une statue pour lui, spécifiquement située à Budapest, en Hongrie. C’est ainsi qu’ils le racontent dans une vidéo YouTube et aussi sur leur site web.

Déjà QuotidienBitcoin en mai, il avait avancé des informations sur la statue en cours de construction et avait également déclaré qu’elle serait située au même endroit que celle du co-fondateur d’Apple, Steve Jobs. Mais ce n’est que le 16 septembre qu’il a été posé sur son piédestal à Graphisoft Park. Dans la vidéo, ils disent qu’à l’intérieur de la statue, ils ont mis une feuille avec le bloc de genèse.

Sur le web ils expliquent un peu plus le projet et la signification de la statue :

« Le bitcoin est bien plus qu’une crypto-monnaie. Nous pensons que cela a apporté quelque chose de beaucoup plus important à notre monde, puis un réseau de paiement peer-to-peer décentralisé. La technologie sous-jacente, la blockchain que Satoshi Nakamoto a présentée au monde, peut vraiment améliorer nos vies. Transparence, équité, diverses autres valeurs dans de nombreux domaines, c’est ce que signifie vraiment Blockchain.

Satoshi a un héritage très important. La statue de Satoshi est l’œuvre de deux sculpteurs hongrois, Gergely Réka et Tamás Gilly. La statue de Satoshi est en bronze, un demi portrait avec un visage réfléchissant pour représenter la pensée de “nous sommes tous Satoshi ».

Les NFT arrivent

L’équipe fondatrice du projet est composée de : András Györfi, Gabi Debreczeni-Raskó, Kornél Kalocsai, Imre Szilágyi et Barnabás Debreczeni. Ils ont le soutien de l’association hongroise Blockchain, de Mr. Coin, de Kripto Akademia et de Bitcoin & Blockchain Budapest, associations qu’ils représentent également.

Dans la carte de l’avancement du projet, les créateurs expliquent que l’idée a commencé en mars 2021, en avril les sculpteurs ont été sélectionnés, en août elle est arrivée de Croatie (où elle a été fabriquée) et enfin, le 16 septembre, elle a été placée dans le parc. Mais cela va plus loin : ils annoncent pour le quatrième trimestre de l’année (automne européen) le lancement d’une collection de jetons non fongibles (NFT) à base de la statue.

Avant cela, en 2018, un autre groupe, en Ukraine, avait pensé remplacer une statue de Vladimir Lénine par celle de Satoshi.

