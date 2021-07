Voyez comment ce char défend un missile ennemi

09/07/2021 à 08h30 CEST

SPORT.es

Une nouvelle vidéo en provenance de Russie montre un char se défendant contre une fusée antichar. L’Active Tank Protection System (APS) détecte la fusée entrante et lance un obus intercepteur, la renversant avant qu’elle ne puisse toucher la coque du char.

Le système permet à la Russie de continuer à utiliser des chars plus anciens sans les surcharger avec un nouveau blindage et évite le problème des nouveaux réservoirs qui deviennent progressivement plus lourds. La vidéo, qui provient du média contrôlé par l’État One Russia, montre un soldat des forces terrestres russes tirer une grenade antichar RPG-7 contre un char T-72B3. Au lieu de frapper le côté de la coque du char, le RPG est soudainement désactivé par un objet sortant de la tourelle du char.

Le système de défense des chars, Arena-M, est un exemple d’APS, une technologie relativement nouvelle destiné à protéger les chars contre les missiles antichars et les roquettes entrants. Si les radars détectent une fusée ou un missile entrant, ils suivent la cible et déterminent si elle est sur une trajectoire de collision avec le véhicule. Si c’est le cas, l’APS tire automatiquement un obus intercepteur qui sort d’un silo blindé situé dans le char et met fin à la menace.

La vidéo est longue mais le moment mentionné apparaît dans les deux dernières minutes :