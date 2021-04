« Voyons comment nous nous faisons vacciner »

Le ministre prévoit de maintenir les subventions «d’urgence» aux artistes après la pandémie

MADRID, 24 mars (EUROPA PRESS) –

Le ministre de la Culture et des Sports, José Manuel Rodríguez Uribes, a de nouveau évoqué l’avenir des festivals de musique pour cet été lors de sa comparution au Congrès des députés, soulignant que leur célébration dépendra du taux de vaccination.

« Les macro-concerts nous inquiètent, bien sûr, nous devons faire face à la possibilité de scénarios différents. Nous avons rencontré des représentants de la musique live et nous allons voir comment nous nous faisons vacciner », a souligné le ministre, rappelant que la France et l’Allemagne – -qui envisagent cette possibilité pour l’été- sont pour l’instant fermés.

De même, il a avancé que le Statut de l’Artiste serait lancé « progressivement », bien que l’engagement de l’approuver cette législature soit « ferme », et il espère que les allocations de chômage pour les artistes « sont venues pour rester ».

À partir d’aujourd’hui, les avantages et subventions spécifiques pour les travailleurs culturels, les artistes dans les spectacles publics, le personnel technique et auxiliaire du secteur culturel – ainsi que les taureaux vulnérables – sont en vigueur jusqu’au 31 mai 2021.

« Pour le Statut de l’Artiste, il ne s’agit pas de m’enfermer avec cinq ministres pendant un an et de le retirer, mais plutôt d’aller progressivement, de bas en haut, en créant des mesures claires qui passent par le ministère des Finances. et cela a à voir avec les besoins des secteurs », a déclaré le ministre.

En ce sens, il a souligné que les allocations de chômage « ont été construites pour rester ». « Maintenant, ils ont un caractère d’urgence. La seule exigence qui est posée est d’avoir répertorié 20 jours en 2019, et parfois il y a même des problèmes », a-t-il déploré.

Cependant, Uribes a avancé qu’il pensait que la prochaine chose liée au statut de l’artiste sera de parvenir à la compatibilité du droit d’auteur avec les situations de grand handicap ou d’incapacité. En tout cas, bien qu’il ait confirmé que le Statut sera dans cette législature, il n’a pas donné de date pour cette mesure parce que « ce serait irresponsable ».

Il a également défendu l’aide et le soutien du ministère de la tauromachie. « Que (la tauromachie) soit aux beaux-arts n’est pas une excuse, c’est la loi et la première chose qu’un gouverneur doit faire est de l’appliquer. Mon obligation est de servir tous les secteurs, je suis le ministre de la Culture et j’ai des obligations avec tauromachie », a souligné.

Concernant la transposition de la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, qui confronte plusieurs éditeurs de presse à des agrégateurs d’actualités, il a rappelé que la culture est à l’écoute de toutes les parties. « Nous devrons décider, mais ce que nous faisons ne peut pas nuire aux secteurs culturels ou que le résultat final génère une situation d’abus de position dominante », a-t-il souligné.

Enfin, le ministre a répondu aux critiques de diverses formations lors de la commission de la culture pour être «inconnu», rappelant sa gestion et sa présence à divers événements culturels. « Ils me reprochent que je suis inconnu, mais je ne suis pas venu en politique pour être connu: ma vocation est de service public et non de descendre dans la rue et d’être connu », a-t-il déclaré.

«Ils ne me connaîtront pas, mais je suis allé à plus de festivals en une année de cinéma ou de musique en pleine pandémie que beaucoup de mes prédécesseurs. Je suis inconnu, mais en une année de pandémie, si j’étais mieux connu , ce serait un peu étrange « , c’est fini.