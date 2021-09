“Voyons si cette énergie se propage aux vestiaires”

Les Espagnoles Sergio Garcia et Jon Rahm ont remporté leur troisième match ensemble dans le Ryder cup, la compétition biennale entre les États-Unis et l’Europe, qui se déroule cette semaine sur le parcours de Whistling Straits, sur les rives du lac Michigan.

Les trois points engrangés par Garcia et Rahm lors de leurs deux parties de Foursomes (coups alternés) vendredi et samedi matin, et la partie de Four Ball (meilleure balle) samedi après-midi contre les Américains Brooks Koepka et Jordan Spieth, qui a terminé avec deux trous de avantages et un à jouer (2 et 1), constituent l’essentiel du maigre solde de 5 points de l’équipe européenne, contre 11 points pour l’équipe des Etats-Unis.

« Cela a été une très belle journée. Je pense que nous avons tous les deux passé un bon moment. J’ai passé un merveilleux moment avec Jon et je l’ai vraiment apprécié. Se pousser les uns les autres et essayer de faire de notre mieux pour donner cette étincelle à l’équipe et voir si petit à petit nous y retournions”, a-t-il déclaré à Efe. Sergio Garcia.

«Ce fut une journée incroyable, surtout en le regardant jouer et ce qu’il a fait. Il y a une chose dont je suis un peu triste J’aimerais avoir 28 ou 30 ans pour pouvoir jouer dix autres Ryder Cups avec lui. Je ne sais pas combien il m’en reste, j’espère que j’en ai quelques-uns, et nous pourrons jouer un peu plus de temps », a déclaré à . le golfeur de 41 ans, vainqueur de l’Augusta Masters 2017.

“Nous y pensions depuis longtemps et finalement nous l’avons mis à l’épreuve et la vérité est que c’était très agréable», a déclaré avec enthousiasme Garcia, qui a accumulé 28,5 points lors de ses dix apparitions et détient le record du plus grand nombre de matchs gagnés (25) dans l’histoire de la Ryder Cup.

« Nous avons passé une excellente journée. Nous avons gagné les trois matchs que nous avons disputés ensemble et avons fait de grandes choses. Comme c’est amusant de pouvoir partager ce chemin avec un autre joueur, on ne peut pas le faire très souvent. Le faire avec quelqu’un comme lui, c’est simplement ajouter à l’histoire qu’il crée“Jon Rahm a dit à Efe, montrant son admiration pour son partenaire.

«Ce fut un honneur de pouvoir le partager avec lui et d’avoir fini comme j’ai fini. Ils n’ont pas été les deux meilleurs jours pour l’équipe. Voyons si l’énergie que lui et moi avons est contagieuse dans les vestiaires et à l’hôtel et demain, nous sortirons tous avec cette force », a déclaré le numéro un mondial à Efe à propos de la dernière journée de dimanche, au cours de laquelle l’Europe a besoin d’un grand retour pour conserver la Ryder Cup.

“Évidemment, Jon est le numéro un mondial et s’est avéré cette semaine. Il a fait une excellente année et en a remporté une excellente. Je voulais vraiment jouer avec Sergio et il ne fait aucun doute qu’ils s’intègrent très bien. En ce qui concerne la Ryder Cup, la façon dont Sergio joue est impressionnante », a déclaré à . le capitaine de l’équipe européenne, l’Irlandais. Padraig Harrington.

Samedi après-midi, les Irlandais Shane Lowry et anglais Tyrrell Hatton ils ont marqué un autre point pour les Européens contre Tony Finau et Harris English (1 en 18). Les deux autres matchs se sont terminés par la victoire des Américains Bryson Dechambeau et Scottie Scheffler contre l’Anglais Tommy Fleetwood et le Norvégien Viktor Hovland (3 et 1), et Dustin Johnson et Colin Morikawa contre l’Anglais Ian Poulter et l’Irlandais du Nord Rory McIlroy.

Le dernier jour du dimanche, Les États-Unis n’ont besoin que de 3,5 points pour atteindre 14,5 et remporter la Ryder Cup face à l’Europe, qui doit récolter 9 points dans les douze matches individuels dans lesquels ils s’affronteront : Scchauffele et McIlroy, Cantlay et Lowry, Scheffler et Rahm, DeChambeau et Garcia, Morikawa et Hovland, Johnson et Casey, Koepka et Wiesberger, Finau et Poulter, Thomas et Hatton, English et Westwood, Spieth et Fleetwood, et Berger et Fitzpatrick.