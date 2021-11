« Voyons si nous avons les bons joueurs »

Les Boston Celtics ne connaissent pas un bon début de saison, avec un Record de 2-5 avec deux défaites en prolongation, dont un effondrement historique contre les Chicago Bulls lundi.

Après la dure défaite contre DeRozan, Marcus Smart avait des critiques occasionnelles pour Jayson Tatum et Jaylen Brown. Smart a déclaré qu’en tant que vedettes de l’équipe, ils doivent être disposés à passer le ballon plus souvent dans les matchs. Il pense que cela leur permettra d’obtenir des clichés plus faciles, par opposition à l’approche d’isolement en temps de crise.

Brad Stevens, président des opérations de basket-ball de Boston, a été invité à donner son avis sur les commentaires de Smart, auquel il a répondu : « Quand vous y êtes, quand vous voyez les gars dans l’installation et que vous voyez (Marcus Smart) et Jayson (Tatum ) prendre le petit-déjeuner ensemble aujourd’hui et en parler, « Comment en sommes-nous arrivés à trouver une solution pour notre équipe ? » … Ces gars veulent gagner et à la fin de la journée, je pense que c’est la chose la plus importante« .

Il a également parlé de la croissance de Brown et Tatum, exprimant son optimisme et déclarant que les Celtics ont le bon mélange de joueurs pour gagner cette saison. « En ce qui concerne nos deux jeunes hommes, Jaylen et Jayson, leurs prochaines étapes sont difficiles à cause de l’endroit où ils se trouvent actuellement. Ils ont déjà gravi une tonne de marches. Un All-Star, deux apparitions All-Star pour Jayson, donc ces prochaines étapes, elles prennent beaucoup de temps et j’ai confiance que ces deux gars les prendront. Leur travail, leurs soins, leur engagement, je pense qu’ils franchiront ces étapes « , a déclaré Stevens.

Les Celtics ont-ils les bons joueurs ? « Nous allons le découvrir. L’année dernière, nous étions 8-3 au début de l’année et cela ne ressemblait pas à 8-3 de mon point de vue, du siège où j’étais. J’avais l’impression que nous avions beaucoup de choses à considérer et dans lesquelles nous devrions être beaucoup mieux, et puis d’autres choses nous frappent. En ce moment, à 2-5, je me sens beaucoup mieux d’un point de vue structurel » a conclu Brad Stevens.