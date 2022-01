« Voyons s’il est possible de finir dans le top 20 »

01/08/2022 à 20:07 CET

L’Espagnol Laia Sanz (Bahrain Raid Xtreme) a clôturé « contenta & rdquor; une première semaine du Dakar, qui se dispute en Arabie saoudite, où après 11 participations à moto, en terminant toutes, il fait ses débuts dans la catégorie auto et se fixe l’objectif de « Terminer dans le top-20 & rdquor;, si vous avez de bonnes positions de départ dans les prochaines étapes & rdquor ;.

« Nous sommes contents. Tout est positif. La voiture est très dure, elle répond très bien, et je pense à Maurizio (Gerini, son copilote) et moi aussi. J’espère que dans la deuxième semaine de compétition nous pourrons sortir avec le groupe des 30 premiers, car alors je pense qu’on peut faire une bonne remontée des positions au classement général. Voyons s’il est possible de finir dans le ‘top20’ & rdquor;, a-t-il déclaré lors de la journée de repos du Dakar.

Laia Sanz a insisté sur sa critique des décisions de l’organisation qui l’ont fait revenir plusieurs étapes en arrière alors qu’en raison du temps réalisé la veille, elle méritait de débuter dans des postes plus avancés. « C’est dommage que nous ayons été autant conditionnés en partant de si loin ces premiers jours.. Nous avons également eu quelques déboires mécaniques qui nous ont beaucoup retardés, mais au final, tout n’est qu’expérience et nous apprenons beaucoup, mon copilote Maurizio et moi nous adaptons et gagner en confiance & rdquor;, a-t-il commenté.

« Je me sens très à l’aise avec lui car je sais qu’il ne mangera aucun danger du road book, je sais qu’il navigue bien, et tout cela aide. Pour ma part, J’ai l’impression de reprendre un meilleur rythme et je me débrouille très bien dans les dunes & rdquor;il ajouta.

«Je pense que nous allons bien, même si notre rythme n’a pas été beaucoup vu. Hier, c’était la première étape où nous sommes partis en bonne position et nous avons pu suivre notre rythme réel. Sans la crevaison que nous avons eue, nous aurions fini dans le top 20 bien& rdquor;, terminé.