VP de la Colombie à venir ; Le modèle PPP dans l’industrie pharmaceutique sera le point culminant

La délégation est dirigée par la vice-présidente Marta Lucía Ramírez, qui dirige également la Commission spatiale colombienne (CCE).

Accompagnée d’une délégation officielle et d’entreprises de haut niveau, la vice-présidente et ministre des Affaires étrangères de Colombie Marta Lucía Ramírez arrive en Inde, tard jeudi soir, tôt vendredi matin.

La visite fait suite à la visite récemment conclue du MOS des Affaires extérieures Meenakshi Lekhi dans la nation sud-américaine au début du mois, et lors de cette visite, les deux pays avaient signé un protocole d’accord de coopération spatiale à des fins pacifiques.

A son ordre du jour figure une rencontre avec les hauts dirigeants du pays ainsi que le ministre des Affaires étrangères S Jaishankar ainsi qu’une rencontre avec le MOS Lekhi. Ce devrait être leur deuxième réunion en un mois.

La délégation de 35 membres sera en Inde pendant près d’une semaine au cours de laquelle, outre New Delhi, le chef en visite devrait se rendre à Hyderabad, Pune et Bengaluru.

En savoir plus sur les délégués

La délégation de 35 membres comprendra le ministre de la Science et de la Technologie Tito José Crissien ; Ministre de la Santé Fernando Ruiz. Il y aura des représentants de plusieurs sociétés pharmaceutiques qui souhaitent collaborer avec le secteur pharmaceutique indien pour des vaccins contre le COVID-19, la dengue, l’infection par le virus Chikungunya, la grippe et d’autres infections. Il y aura des représentants de l’Université nationale; certaines institutions privées ; et les entreprises à la recherche de dispositifs médicaux et de médicaments abordables pour les maladies tropicales, le cancer et d’autres problèmes de santé.

Accords à encrer

Selon des sources diplomatiques, les deux parties devraient signer des accords dans le secteur de la santé.

Visite d’autres villes

L’opérationnalisation du protocole d’accord que les deux pays ont signé au début du mois sera à l’ordre du jour de la visite de la vice-présidente accompagnée de ses hauts fonctionnaires et d’autres à Bengaluru. Elle rencontrera le président de l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) et discutera également du lancement de satellites et du partage des meilleures pratiques.

À Hyderabad et à Pune, les délégations rencontreront diverses sociétés pharmaceutiques et rechercheront une coopération et une expertise dans divers aspects du secteur des soins de santé. Et cela inclut le renforcement des capacités, la participation à des essais cliniques ainsi que des dispositifs médicaux abordables.

Comme indiqué précédemment, un haut diplomate de la nation sud-américaine a déclaré à Financial Express Online : « La fabrication de vaccins selon le modèle PPP est une priorité pour l’Inde. Et dans le cadre de cet agenda, un accord avec l’ICMR devrait être signé. »

« L’Inde est connue comme la pharmacie du monde. Nous voulons obtenir de l’aide en matière de savoir-faire qui nous aiderait à mettre en place l’écosystème de production dans notre pays », a déclaré le haut diplomate à Financial Express Online.

Les deux parties ont identifié plusieurs secteurs dont l’autonomisation des femmes, la défense et la sécurité ; la biotechnologie, l’agriculture et les sports ainsi que l’éducation.

Les deux parties travaillent déjà ensemble dans le secteur de l’énergie dans divers aspects, notamment le raffinage, la purification, l’exploration et le traitement.

