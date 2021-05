VPN gratuit vs VPN payant: quel est le meilleur pour vous?

Un VPN gratuit, ou réseau privé virtuel, est une chose merveilleuse – comme beaucoup de choses qui sont gratuites ont tendance à l’être. Mais, comme c’est souvent le cas, vous en avez pour votre argent et un VPN payant est souvent mieux. Cela dit, tout dépend de ce dont vous avez besoin. Alors, quel est le meilleur VPN pour vous, gratuit ou payant?

La différence de prix entre ces deux options est clairement importante, allant du prix totalement gratuit au prix mensuel moyen d’un VPN qui est d’environ 10 $. Mais abonnez-vous plus longtemps et vous économiserez de cette façon.

L’inconvénient d’opter pour une option gratuite – et l’une des principales différences entre les deux – est la quantité de données que vous pouvez utiliser. Un service gratuit aura une limite sur votre utilisation de données dans la plupart des cas, que ce soit quotidiennement ou mensuellement. Une fois que vous avez dépassé cette limite de données, vous ne pourrez plus utiliser le VPN. Il y a un service illimité, mais il y a d’autres limites, plus à ce sujet ci-dessous.

Un VPN gratuit est donc une excellente option pour ceux qui le souhaitent pour une utilisation limitée – peut-être pour consulter une carte ou un site Web à l’étranger, par exemple. Mais pour ceux qui souhaitent consulter les e-mails en masse, diffuser de la musique et regarder des vidéos en ligne, un VPN payant sera nécessaire.

Combien de données un VPN gratuit offre-t-il?

L’une des meilleures options VPN gratuites est Hotspot Shield VPN, qui propose également une version premium si vous souhaitez effectuer une mise à niveau. Dans sa forme la plus élémentaire, le service gratuit est valable pour jusqu’à 500 Mo de données par jour. Pas une petite quantité pour naviguer sur des sites Web, mais très peu si vous voulez regarder votre dernière émission Netflix, par exemple.

Une allocation de données mensuelle de 15 Go, ce qui équivaut à, semble beaucoup, mais comme vous ne pouvez pas dépasser cette limite quotidienne, ce n’est pas tant que ça. Mais, bien sûr, cela dépend de ce pour quoi vous en avez besoin. Pour une utilisation en masse, vous voudrez peut-être opter pour un service comme Windscribe qui offre une allocation de données inférieure de 10 Go, mais il est réparti sur le mois afin que vous puissiez l’utiliser selon vos besoins. Tweetez sur le service et vous obtiendrez 5 Go supplémentaires, et chaque fois que vous parrainez un ami, vous obtenez également 1 Go supplémentaire.

ProtonVPN n’a pas de limites sur les données mais, avant que vous ne soyez excité, cela a d’autres limites pour vous inciter à mettre à niveau. Cela signifie qu’un seul appareil peut être utilisé et qu’il n’y a que trois emplacements de serveur et que les vitesses peuvent être limitées. Vous serez limité par la vitesse si de nombreux utilisateurs payants sont en ligne car ils ont la priorité. Il n’y a pas non plus de support torrent P2P de ce service.

Quels sont les problèmes avec un VPN gratuit?

Outre la limite de données, il y a aussi la question de la vitesse de connexion. Un service comme Hotspot Shield premium dispose de plus de 2500 serveurs répartis sur plus de 70 sites internationaux. Mais si vous optez pour la version gratuite, vous ne pourrez pas choisir les serveurs. Le résultat est des vitesses irrégulières.

Vous pourriez avoir de la chance et avoir une très bonne connexion sur un serveur local. Mais vous pourriez finir par vous connecter à un serveur plus lent qui est vraiment loin et qui a des problèmes de vitesse. Dans le cas de Windscribe, qui offre une utilisation gratuite des données plus libérale, il est limité aux serveurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Hong Kong et au Canada uniquement.

Un autre problème est qu’avec le service gratuit, vous devrez accepter des publicités. Ouais, rien n’est jamais vraiment gratuit, comme on dit. Mais si cela ne vous dérange pas, cela pourrait être une bonne option pour vous faire économiser un peu d’argent tout en vous garantissant la sécurité d’un VPN.

Qu’est-ce qu’un VPN gratuit?

Bien que gratuit, vous aurez toujours accès à des serveurs sécurisés. Cela signifie que votre emplacement et votre identité, via votre adresse IP, seront masqués. Cela vous aide à rester anonyme en ligne et plus sécurisé que d’utiliser une connexion ouverte.

Dans le cas de Hotspot Shield, vous obtenez un cryptage de niveau militaire, ce qui signifie que vos données sont conservées en toute sécurité pendant le transit.Ainsi, même si quelqu’un devait, d’une manière ou d’une autre, s’en emparer, il ne serait pas en mesure de le déchiffrer de toute façon.

Qu’est-ce qu’un VPN payant m’apporte?

C’est la question clé lorsque vous vous engagez à un paiement mensuel ou annuel pour un service. Bien sûr, vous bénéficierez de toute la sécurité d’une connexion cryptée, mais vous obtiendrez également des données illimitées. Cela signifie que vous pouvez être à l’étranger et continuer à regarder toutes vos émissions Netflix préférées sans craindre de manquer de données.

L’autre chose importante à garder à l’esprit est que vous pourrez sélectionner le serveur que vous souhaitez. C’est un énorme avantage car vous pouvez vous connecter à US Netflix pendant que vous êtes en Europe, par exemple. Ceci est également très utile si vous vous trouvez dans un endroit comme la Chine où l’utilisation du VPN est restreinte et que vous devrez peut-être essayer quelques emplacements de serveur pour vous connecter.

Meilleurs services VPN 2020

Les vitesses sont généralement plus rapides sur les services VPN payants. Bien qu’il existe l’option gratuite, Speedify, qui concerne uniquement les connexions rapides, mais qui sera limitée avec seulement 1 Go d’allocation de données par mois. Nous recommandons ExpressVPN à tous ceux qui souhaitent payer pour un VPN.

Quel est le meilleur VPN gratuit?

En fonction de ce dont vous avez besoin, en tant que service complet, Hotspot Shield est idéal pour accéder gratuitement à 15 Go de données par mois à 500 Mo par jour avec des vitesses décentes et une sécurité maximale. Vous souhaitez obtenir des données en masse que vous utilisez quand vous le souhaitez? Alors le service Windscribe avec 10 Go par mois est fait pour vous. Si tout est question de vitesse et que vous n’avez pas besoin de beaucoup de données, Speedify est idéal. Vous ne vous souciez pas de la vitesse mais vous voulez des données illimitées? Allez ProtonVPN.

Quel est le VPN le mieux payé?

Si vous avez décidé que ce dont vous avez besoin ne peut pas être fourni par un VPN gratuit, vous voudrez jeter un œil à ExpressVPN. Dans tous nos tests, il s’est imposé à maintes reprises. Il est rapide, sécurisé, offre un excellent service client avec un chat en direct 24h / 24 et 7j / 7, vous permet d’accéder à Netflix à l’étranger, prend en charge les torrents et fonctionne sur cinq appareils à la fois avec de nombreux clients pour s’adapter à toutes sortes de technologies. Le prix est moyen mais ce que vous obtenez est tout sauf cela.

Comment trouver les meilleures offres VPN?

Les versions gratuites ne le coupent pas pour vous? Vous n’êtes pas obligé de faire faillite en vous inscrivant à un nouveau service VPN. Nous avons rassemblé toutes les meilleures offres VPN pour vous. Nous le tenons à jour avec des coupons, des baisses de prix et d’autres promotions disponibles. Assurez-vous de vérifier souvent!

Nous testons et examinons les services VPN dans le cadre d’utilisations récréatives légales. Par example:

1.Accéder à un service depuis un autre pays (sous réserve des conditions générales de ce service).

2.Protégez votre sécurité en ligne et renforcez votre confidentialité en ligne à l’étranger.

Nous ne soutenons ni ne tolérons l’utilisation illégale ou malveillante des services VPN. La consommation de contenu piraté payant n’est ni approuvée ni approuvée par Future Publishing.