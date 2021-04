Vrai combat pour le titre de la fausse aube? Tous les yeux sur Imola

Sir Lewis Hamilton et Max Verstappen ont livré un classique à Bahreïn, mais Imola doit maintenant confirmer qu’un combat pour le titre est à venir.

Les fans demandaient depuis des années de voir Hamilton et Verstappen se battre pour un championnat du monde, et le Grand Prix de Bahreïn a donné l’espoir que ce souhait sera exaucé en 2021.

Le duo s’est battu pour la victoire dans les phases finales alors que Hamilton cherchait à conserver une rare victoire dans un premier match de la saison. Il y a eu une peur lorsque Verstappen a pris la tête, mais avec des limites de piste dépassées, il a été forcé de rendre P1 à Hamilton, et de là, le septuple champion du monde a continué à prendre le drapeau à damier.

Mercedes a été agréablement surprise par leurs performances à Bahreïn. Red Bull avait certainement l’avantage pour le rythme absolu, mais Mercedes s’attendait à un déficit plus important, et le jour de la course, ce sont les sept fois champions des pilotes et des constructeurs qui ont remporté la guerre de stratégie pour remporter la victoire.

Pour le Round 2 si Imola prépare le terrain, un circuit complètement différent de Bahreïn en termes de caractéristiques.

Laissant derrière la piste de haute puissance de Bahreïn, Imola, hôte du Grand Prix 2021 Made in Italy et Émilie-Romagne, représente tout à fait le défi global des virages lents et techniques, mélangé à cette longue course du virage 18 vers le virage 2. où la puissance est la clé.

Mercedes craint qu’Imola et le prochain tour à Portimao soient l’endroit où leurs problèmes seront exposés. Bahreïn a établi que les nouvelles règles aéronautiques avaient gravement affecté Mercedes avec leur conception à faible râteau, et autour d’Imola, une voiture stable est la clé.

Ce n’est pas l’un des sites modernes avec beaucoup de ruissellement et une marge d’erreur pour tester les limites de la piste, Imola est de la vieille école. Le gravier est la limite de la piste et il est rarement indulgent.

Pour Red Bull, tous les signes indiquent qu’ils sont les favoris, mais sur un circuit comme Imola où les dépassements sont difficiles, il sera crucial qu’ils ne se défassent pas à nouveau de la stratégie.

Le duel dans le désert était une histoire à deux pilotes entre Hamilton et Verstappen, mais cela doit être transformé en une bataille à quatre lors du GP du Made in Italy et d’Émilie-Romagne.

Pour Valtteri Bottas, un arrêt au stand Mercedes très lent lui a coûté toute chance de se rattacher à la bataille Hamilton / Verstappen à Bahreïn, tandis que pour Sergio Perez de Red Bull, c’était une montagne russe d’un premier week-end.

Prêt à commencer P11 après avoir échoué à faire Q3 sur les pneus moyens, le RB16B de Perez s’est ensuite arrêté lors du tour de formation vers la grille.

Mais malgré son inexpérience avec la voiture, Perez a réussi à la remettre en marche pour repartir de la voie des stands. Il s’est ensuite lancé dans une fantastique récupération en P5, se méritant le prix du conducteur du jour.

On s’attend cependant à ce que Bottas et Perez s’affrontent à l’avant avec leurs coéquipiers respectifs, et cela doit commencer à Imola avec quatre pilotes qui se retireront pour la victoire. Cela rendrait la position et la stratégie de piste encore plus cruciales, mais plus important encore, confirmerait qu’il y a plus de deux prétendants au championnat du monde.

Un autre point positif majeur à retenir de Bahreïn était le pack milieu de terrain – il est clair que les équipes se sont en effet rapprochées de Mercedes et de Red Bull. Le dernier des coureurs classés Mick Schumacher en P16 n’a été doublé qu’une seule fois, tandis que Kimi Raikkonen en P11 et tous en tête n’ont pas du tout été doublés.

Comme 2020, la bataille du milieu de terrain cette saison semble une fois de plus extrêmement imprévisible.

Bahreïn a suggéré que McLaren, Ferrari et AlphaTauri sont en tête du peloton – c’était une première sortie fantastique en 2021 pour Lando Norris qui a franchi la ligne P4 pour McLaren, mais sans les dommages causés par une collision précoce avec son coéquipier de Norris. Daniel Ricciardo, Pierre Gasly auraient sûrement été à la recherche de la P4 dans l’AlphaTauri.

Pour Ferrari, c’était un pas en avant clair. La quatrième place sur la grille de Charles Leclerc est devenue la sixième place de la course, tandis que Carlos Sainz a réussi un doublé.

Les responsables d’Imola veulent voir Ferrari en forme lors de leur première course à domicile en 2021, et le premier tour a suggéré que la Scuderia pourrait en effet retirer un résultat.

Il y a aussi beaucoup de jokers dans ce milieu de terrain. Fernando Alonso avait l’air aussi bien que jamais à son retour dans la série avec Alpine avant qu’un emballage sandwich dans le conduit de frein ne coûte à l’Espagnol une chance de points significatifs.

Yuki Tsunoda a quant à lui mis son style offensif à l’honneur avec des dépassements impressionnants sur Alonso et Lance Stroll. Un mauvais départ a coûté aux débutants les premières positions, mais la façon dont il s’est battu pour terminer P9 et marquer des points à ses débuts montre exactement pourquoi Red Bull et Honda le notent si haut.

Avec cette expérience cruciale de la première course maintenant dans le sac, Tsunoda pourrait réaliser une vraie surprise au GP du Made in Italy et d’Émilie-Romagne.

Un pilote qui a désespérément besoin de confiance et d’élan est Sebastian Vettel. Le quadruple champion du monde a fait ses débuts cauchemardesques avec Aston Martin, qui a commencé par l’élimination en Q1 et s’est terminé par une 15e place dans la course, tandis que son coéquipier Stroll a fait ses débuts dans le top 10 des qualifications et de la course.

C’était la dernière chose dont Vettel avait besoin alors que les critiques devenaient de plus en plus bruyantes, mais avec un Imola positif montrant qu’il peut les faire taire.

Avoir la puissance de Mercedes pour la première fois, on pensait que ce serait un coup de pouce pour Vettel, mais chez Ferrari, leur moteur semble beaucoup amélioré comme annoncé, et c’était bien sûr aussi une bonne nouvelle pour Alfa Romeo qui semble être de retour dans ce milieu de terrain. combat.

Raikkonen et Antonio Giovinazzi ont raté de peu les points respectivement en P11 et P12, mais en direction d’Imola, ils sont très impliqués dans la conversation.

Quant à l’autre équipe Haas propulsée par Ferrari, Bahreïn a été un désastre. Nikita Mazepin devait avoir le vertige avec les tours, dont le dernier en Q1 a détruit plusieurs tours clés pour ses collègues pilotes. Sa course n’a alors pas dépassé le virage 3 alors qu’il tournait contre le mur.

En le qualifiant de «pire jour de sa vie», Mazepin doit se concentrer uniquement sur la fin du GP du Made in Italy et d’Emilia Romagna.

Le VF-21 n’est pas assez rapide pour défier une autre équipe, mais comme son coéquipier Mick Schumacher l’a prouvé à Bahreïn, la meilleure chose à faire dans cette situation pour les deux recrues est de se rendre tranquillement à la ligne d’arrivée sans hoquet.

À un moment donné, Haas voit Williams comme la seule équipe qu’ils pourraient défier en 2021. Alors que George Russell faisait la course avec ses rivaux tout au long du GP de Bahreïn, les points semblent encore trop loin pour Williams dans des conditions normales.

Bien sûr, Russell a jeté une chance de marquer des points la saison dernière à Imola, donc cette fois-ci, le Britannique a beaucoup à prouver.

